MAY qiyməti(MAY)

$0,0397
+1,32%1D
MAY (MAY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:02 (UTC+8)

MAY (MAY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03898
24 saat Aşağı
$ 0,04083
24 saat Yüksək

$ 0,03898
$ 0,04083
$ 10,157036358034295
$ 0,03733335169831041
+0,37%

+1,32%

+3,35%

+3,35%

MAY (MAY) canlı qiyməti $ 0,0397. MAY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03898 və ən yüksək $ 0,04083 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 10,157036358034295, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03733335169831041 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAY son bir saat ərzində +0,37%, 24 saat ərzində +1,32% və son 7 gündə isə +3,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MAY (MAY) Bazar Məlumatları

No.1122

$ 12,41M
$ 58,90K
$ 39,70M
312,66M
1.000.000.000
1.000.000.000
31,26%

SOL

MAY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,41M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,90K təşkil edir. MAY üzrə dövriyyədə olan təklif 312,66M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 39,70M təşkil edir.

MAY (MAY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MAY qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0005172+1,32%
30 Gün$ -0,00244-5,80%
60 Gün$ -0,00916-18,75%
90 Gün$ +0,0297+297,00%
Bugünkü MAY Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MAY $ +0,0005172 (+1,32%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MAY 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00244 (-5,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MAY 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MAY $ -0,00916 (-18,75%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MAY 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0297 (+297,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MAY (MAY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MAY Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MAY (MAY) Nədir?

MAY MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MAY investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MAY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MAY haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MAY satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MAY Qiymət Proqnozu (USD)

MAY (MAY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MAY (MAY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MAY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MAY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAY (MAY) Tokenomikası

MAY (MAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MAY (MAY) necə alınır?

Necə MAY alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MAY Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MAY Aktivindən Yerli Valyutalara

MAY Mənbəyi

MAY haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MAY Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MAY Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MAY (MAY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAY qiyməti 0,0397 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAY / USD cari qiyməti nədir?
MAY / USD cari qiyməti $ 0,0397 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MAY üçün bazar dəyəri nədir?
MAY üçün bazar dəyəri $ 12,41M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 312,66M USD təşkil edir.
MAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAY ATH qiyməti olan 10,157036358034295 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAY qiyməti (ATL) nədir?
MAY ATL qiyməti olan 0,03733335169831041 USD dəyərinə endi.
MAY ticarət həcmi nədir?
MAY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,90K USD.
MAY bu il daha da yüksələcək?
MAY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAY qiymət proqnozuna baxın.
MAY (MAY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz.

