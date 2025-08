Maneki (MANEKI) Məlumatları

Maneki is a memecoin on the Solana Chain

Rəsmi Veb-sayt: https://manekineko.world Block Explorer https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ