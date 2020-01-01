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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Magma Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Magma Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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MAGMA Qiymət Məlumatları

MAGMA nədir

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MAGMA Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Magma Finance (MAGMA) texniki analizi

Bugünkü Magma Finance (MAGMA) texniki analizi

Magma Finance analizi səhifəsi MAGMA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Magma Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Magma Finance (MAGMA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,16638---14,74%-44,84%-34,58%
Magma Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Magma Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Magma Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1669
0,16689
R2
0,16689
0,16687
R1
0,16686
0,16686
PP
0,16685
0,16685
S1
0,16682
0,16683
S2
0,16681
0,16682
S3
0,16678
0,16681

Magma Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$1,41 M
$1,62 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,26 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Magma Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMAGMAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Magma Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Magma Finance (MAGMA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Magma Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MAGMA/USDT
$0,16638
$0,16638$0,16638
-2,44%
551.85K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MAGMA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0,16638 USD

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