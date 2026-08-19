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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LUKSO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LUKSO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LYX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LYX Qiymət Məlumatları

LYX nədir

LYX Whitepaper

LYX Rəsmi Veb-saytı

LYX Tokenomikası

LYX Qiymət Proqnozu

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Bugünkü LUKSO (LYX) texniki analizi

Bugünkü LUKSO (LYX) texniki analizi

LUKSO analizi səhifəsi LYX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda LUKSO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

LUKSO (LYX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2142---0,79%-12,33%-23,34%
LUKSO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

LUKSO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLYXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,21
2026-08-18$0,00 M0,21
2026-08-17$0,00 M0,20
2026-08-16$0,00 M0,20
2026-08-15$0,00 M0,21

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LYX/USDT
$0,2142
$0,2142$0,2142
+0,18%
110.97K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LYX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LYX
LYX
USD
USD

1 LYX = 0,2142 USD

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