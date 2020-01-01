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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Everlyn AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Everlyn AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Everlyn AI (LYN) texniki analizi

Bugünkü Everlyn AI (LYN) texniki analizi

Everlyn AI analizi səhifəsi LYN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Everlyn AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Everlyn AI (LYN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03482---2,74%-9,11%-18,33%
Everlyn AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Everlyn AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Everlyn AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 10
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 3Alış 7
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 7Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03498
0,03498
R2
0,03498
0,03497
R1
0,03497
0,03497
PP
0,03497
0,03497
S1
0,03496
0,03496
S2
0,03496
0,03496
S3
0,03495
0,03496

Everlyn AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,13M
$1,79 M
$1,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,31 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Everlyn AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLYNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Everlyn AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Everlyn AI (LYN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Everlyn AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LYN/USDT
$0,03484
$0,03484$0,03484
-1,44%
2.56M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LYN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,03481 USD

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