Bugünkü canlı Lunch Protocol qiyməti 0.000528 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LUNCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

Lunch Protocol Logosu

Lunch Protocol qiyməti(LUNCH)

1 LUNCH / USD Canlı Qiyməti:

$0,000528
$0,000528$0,000528
+2,12%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:12 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000496
$ 0,000496$ 0,000496
24 saat Aşağı
$ 0,000528
$ 0,000528$ 0,000528
24 saat Yüksək

$ 0,000496
$ 0,000496$ 0,000496

$ 0,000528
$ 0,000528$ 0,000528

--
----

--
----

+0,38%

+2,12%

+4,34%

+4,34%

Lunch Protocol (LUNCH) canlı qiyməti $ 0,000528. LUNCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000496 və ən yüksək $ 0,000528 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LUNCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LUNCH son bir saat ərzində +0,38%, 24 saat ərzində +2,12% və son 7 gündə isə +4,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lunch Protocol (LUNCH) Bazar Məlumatları

--
----

$ 6,14K
$ 6,14K$ 6,14K

$ 528,00K
$ 528,00K$ 528,00K

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

SUI

Lunch Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,14K təşkil edir. LUNCH üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 528,00K təşkil edir.

Lunch Protocol (LUNCH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Lunch Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00001096+2,12%
30 Gün$ -0,000134-20,25%
60 Gün$ -0,000986-65,13%
90 Gün$ -0,002436-82,19%
Bugünkü Lunch Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LUNCH $ +0,00001096 (+2,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Lunch Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000134 (-20,25%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Lunch Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LUNCH $ -0,000986 (-65,13%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Lunch Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,002436 (-82,19%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Lunch Protocol (LUNCH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Lunch Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Lunch Protocol (LUNCH) Nədir?

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Lunch Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LUNCH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Lunch Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Lunch Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Lunch Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Lunch Protocol (LUNCH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lunch Protocol (LUNCH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lunch Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lunch Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Lunch Protocol (LUNCH) Tokenomikası

Lunch Protocol (LUNCH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LUNCH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Lunch Protocol (LUNCH) necə alınır?

Necə Lunch Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Lunch Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LUNCH Aktivindən Yerli Valyutalara

Lunch Protocol Mənbəyi

Lunch Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Lunch Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Lunch Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Lunch Protocol (LUNCH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LUNCH qiyməti 0,000528 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LUNCH / USD cari qiyməti nədir?
LUNCH / USD cari qiyməti $ 0,000528 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lunch Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
LUNCH üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LUNCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LUNCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
LUNCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LUNCH ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LUNCH qiyməti (ATL) nədir?
LUNCH ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
LUNCH ticarət həcmi nədir?
LUNCH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,14K USD.
LUNCH bu il daha da yüksələcək?
LUNCH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LUNCH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:12 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

