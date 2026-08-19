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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lumia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lumia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Lumia (LUMIA) texniki analizi

Bugünkü Lumia (LUMIA) texniki analizi

Lumia analizi səhifəsi LUMIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Lumia analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Lumia (LUMIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08316--+7,59%+14,01%-18,75%
Lumia qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Lumia texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Lumia anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 10
Neytral 0
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 9Neytral 0Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,08365
0,08362
R2
0,08362
0,08361
R1
0,08361
0,0836
PP
0,08358
0,08358
S1
0,08357
0,08357
S2
0,08354
0,08356
S3
0,08353
0,08354

Lumia bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,42M
$6,73 M
$7,16 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lumia kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLUMIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,08
2026-08-18-$0,08 M0,08
2026-08-17$0,16 M0,08
2026-08-16-$0,03 M0,08
2026-08-15$0,00 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Lumia (LUMIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Lumia qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LUMIA/USDT
$0,08307
$0,08307$0,08307
+0,03%
669.82K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LUMIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LUMIA
LUMIA
USD
USD

1 LUMIA = 0,08316 USD

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