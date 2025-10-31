Bugünkü canlı Luckify qiyməti 0.1886 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LUCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LUCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Luckify qiyməti 0.1886 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LUCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LUCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,1887
+1,83%1D
USD
Luckify (LUCK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:51 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1812
24 saat Aşağı
$ 0,1949
24 saat Yüksək

$ 0,1812
$ 0,1949
$ 0,42965712613217444
$ 0,16129988859178526
+1,07%

+1,83%

-7,87%

-7,87%

Luckify (LUCK) canlı qiyməti $ 0,1886. LUCK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1812 və ən yüksək $ 0,1949 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LUCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,42965712613217444, ən aşağı qiyməti isə $ 0,16129988859178526 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LUCK son bir saat ərzində +1,07%, 24 saat ərzində +1,83% və son 7 gündə isə -7,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Luckify (LUCK) Bazar Məlumatları

No.4307

$ 0,00
$ 108,78K
$ 188,60M
0,00
1.000.000.000
999.999.317,224016
0,00%

BSC

Luckify üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 108,78K təşkil edir. LUCK üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 999999317.224016 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 188,60M təşkil edir.

Luckify (LUCK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Luckify qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,003391+1,83%
30 Gün$ -0,0109-5,47%
60 Gün$ +0,0386+25,73%
90 Gün$ +0,0386+25,73%
Bugünkü Luckify Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LUCK $ +0,003391 (+1,83%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Luckify 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0109 (-5,47%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Luckify 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LUCK $ +0,0386 (+25,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Luckify 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0386 (+25,73%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Luckify (LUCK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Luckify Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Luckify (LUCK) Nədir?

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Luckify investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LUCK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Luckify haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Luckify satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Luckify Qiymət Proqnozu (USD)

Luckify (LUCK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Luckify (LUCK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Luckify üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Luckify qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Luckify (LUCK) Tokenomikası

Luckify (LUCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LUCK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Luckify (LUCK) necə alınır?

Necə Luckify alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Luckify Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LUCK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Luckify(LUCK) / VND
4.963,009
A$0,286672
0,143336
0,162196
$0,1886
RM0,790234
7,924972
¥28,8558
ARS$271,365224
15,07857
16,715618
Rp3.091,802784
11,097224
￡E.8,905692
R$1,014668
C$0,262154
23,058236
272,936262
$731,006056
R.3,255236
7,919314
T.Sh.463,3902
Bs41,6806
$177,6612
Rs53,215376
100,0523
฿6,093666
NT$5,795678
د.إ0,692162
Fr0,15088
HK$1,463536
֏72,203624
.د.م1,746436
$3,494758
ريال0,70725
Br28,99725
KSh24,365234
د.أ0,1337174
0,690276
лв0,827954
kr1,778498
лв0,316848
Ft63,288502
3,964372
د.ك0,0577116
0,61295
Bs1,303226
0,32062
SM1,73512
0,511106
Kz172,868874
.د.ب0,0709136
$0,1886
kr1,21647
L4,952636
8,577528
$3,247692
kr1,89543
$0,328164
B/.0,1886
K0,795892
ر.ق0,686504
дин.19,093864
soʻm2.272,288634
L15,772618
ƒ0,337594
ƒ0,33948
$0,3772
KM0,316848
Fr557,8788
$0,24518
$0,1886
$30,155254
757,428916
Fr79,7778
4.099,999918
රු57,411726
L3,183568
Ar845,73898
P1,5088
2,88558
MK327,430346
MT12,05154
रु26,754796
1.337,5512
Fr273,6586
$1,552178
2,655488
$7,30825
$1,65025
L3,247692
m0,6601
د.ت0,5541068
$1,276822
Sh657,0824
Fr106,7476
$0,50922
Fr106,7476
Fr19,4258
P2,52724
$0,379086
$17,939632
Fr33,3822
$12,102462
د.ج24,512342
$0,426236
Fr1.639,877
Q1,444676
$39,479638
kr23,575

Luckify Mənbəyi

Luckify haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Luckify Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Luckify Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Luckify (LUCK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LUCK qiyməti 0,1886 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LUCK / USD cari qiyməti nədir?
LUCK / USD cari qiyməti $ 0,1886 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Luckify üçün bazar dəyəri nədir?
LUCK üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LUCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LUCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
LUCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LUCK ATH qiyməti olan 0,42965712613217444 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LUCK qiyməti (ATL) nədir?
LUCK ATL qiyməti olan 0,16129988859178526 USD dəyərinə endi.
LUCK ticarət həcmi nədir?
LUCK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 108,78K USD.
LUCK bu il daha da yüksələcək?
LUCK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LUCK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:51 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LUCK/USDT
$0,1887
