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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lista DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lista DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Lista DAO (LISTA) texniki analizi

Bugünkü Lista DAO (LISTA) texniki analizi

Lista DAO analizi səhifəsi LISTA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Lista DAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Lista DAO (LISTA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06049---7,57%+32,24%-23,60%
Lista DAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Lista DAO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Lista DAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 1
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06042
0,06041
R2
0,06041
0,06039
R1
0,06038
0,06038
PP
0,06037
0,06037
S1
0,06034
0,06035
S2
0,06033
0,06034
S3
0,0603
0,06033

Lista DAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,66M
$9,44 M
$10,10 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,32 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,33 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lista DAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLISTAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,06
2026-08-18$0,00 M0,06
2026-08-17$0,04 M0,06
2026-08-16-$0,02 M0,06
2026-08-15-$0,01 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lista DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Lista DAO (LISTA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Lista DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LISTA/USDT
$0,06049
$0,06049$0,06049
+0,88%
1.02M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LISTA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0,06049 USD

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