Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LINEA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LINEA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LINEA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LINEA Qiymət Məlumatları

LINEA nədir

LINEA Whitepaper

LINEA Rəsmi Veb-saytı

LINEA Tokenomikası

LINEA Qiymət Proqnozu

LINEA Qiymət Tarixçəsi

LINEA Alış Bələdçisi

LINEA / Fiat Valyuta Çevirən

LINEA Spot

LINEA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü LINEA (LINEA) texniki analizi

Bugünkü LINEA (LINEA) texniki analizi

LINEA analizi səhifəsi LINEA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda LINEA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

LINEA (LINEA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002085---4,89%-12,22%-39,25%
LINEA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

LINEA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış LINEA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 15
Neytral 10
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 7Neytral 6Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 8Neytral 4Alış 0
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002084
0,002083
R2
0,002083
0,002082
R1
0,002082
0,002082
PP
0,002081
0,002081
S1
0,00208
0,00208
S2
0,002079
0,00208
S3
0,002078
0,002079

LINEA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,02M
$2,17 M
$2,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,71 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,68 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LINEA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLINEAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,06 M0,00
2026-08-17-$0,05 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LINEA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də LINEA (LINEA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı LINEA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LINEA/USDT
$0,002086
$0,002086$0,002086
-0,80%
32.01M (USDT)
LINEA/USDC
$0,002083
$0,002083$0,002083
-0,85%
26.54M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LINEA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0,002085 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.