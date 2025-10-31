Bugünkü canlı Line Protocol qiyməti 0.0000115 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LINE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LINE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Line Protocol qiyməti 0.0000115 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LINE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LINE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Line Protocol Logosu

Line Protocol qiyməti(LINE)

1 LINE / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000115
$0,0000115$0,0000115
-47,24%1D
USD
Line Protocol (LINE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:48 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000011
$ 0,000011$ 0,000011
24 saat Aşağı
$ 0,0000277
$ 0,0000277$ 0,0000277
24 saat Yüksək

$ 0,000011
$ 0,000011$ 0,000011

$ 0,0000277
$ 0,0000277$ 0,0000277

--
----

--
----

+1,76%

-47,24%

-29,02%

-29,02%

Line Protocol (LINE) canlı qiyməti $ 0,0000115. LINE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000011 və ən yüksək $ 0,0000277 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LINE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LINE son bir saat ərzində +1,76%, 24 saat ərzində -47,24% və son 7 gündə isə -29,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Line Protocol (LINE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 6,35K
$ 6,35K$ 6,35K

$ 5,75K
$ 5,75K$ 5,75K

--
----

500.000.000
500.000.000 500.000.000

BASE

Line Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,35K təşkil edir. LINE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,75K təşkil edir.

Line Protocol (LINE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Line Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000010297-47,24%
30 Gün$ -0,0000135-54,00%
60 Gün$ -0,0032385-99,65%
90 Gün$ -0,0349885-99,97%
Bugünkü Line Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LINE $ -0,000010297 (-47,24%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Line Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0000135 (-54,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Line Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LINE $ -0,0032385 (-99,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Line Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0349885 (-99,97%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Line Protocol (LINE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Line Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Line Protocol (LINE) Nədir?

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Line Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LINE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Line Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Line Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Line Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Line Protocol (LINE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Line Protocol (LINE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Line Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Line Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Line Protocol (LINE) Tokenomikası

Line Protocol (LINE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LINE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Line Protocol (LINE) necə alınır?

Necə Line Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Line Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LINE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Line Protocol(LINE) / VND
0,3026225
1 Line Protocol(LINE) / AUD
A$0,00001748
1 Line Protocol(LINE) / GBP
0,00000874
1 Line Protocol(LINE) / EUR
0,00000989
1 Line Protocol(LINE) / USD
$0,0000115
1 Line Protocol(LINE) / MYR
RM0,000048185
1 Line Protocol(LINE) / TRY
0,00048323
1 Line Protocol(LINE) / JPY
¥0,0017595
1 Line Protocol(LINE) / ARS
ARS$0,01654666
1 Line Protocol(LINE) / RUB
0,000919425
1 Line Protocol(LINE) / INR
0,001019245
1 Line Protocol(LINE) / IDR
Rp0,18852456
1 Line Protocol(LINE) / PHP
0,00067666
1 Line Protocol(LINE) / EGP
￡E.0,00054303
1 Line Protocol(LINE) / BRL
R$0,00006187
1 Line Protocol(LINE) / CAD
C$0,000015985
1 Line Protocol(LINE) / BDT
0,00140599
1 Line Protocol(LINE) / NGN
0,016642455
1 Line Protocol(LINE) / COP
$0,04457354
1 Line Protocol(LINE) / ZAR
R.0,00019849
1 Line Protocol(LINE) / UAH
0,000482885
1 Line Protocol(LINE) / TZS
T.Sh.0,0282555
1 Line Protocol(LINE) / VES
Bs0,0025415
1 Line Protocol(LINE) / CLP
$0,010833
1 Line Protocol(LINE) / PKR
Rs0,00324484
1 Line Protocol(LINE) / KZT
0,00610075
1 Line Protocol(LINE) / THB
฿0,000371565
1 Line Protocol(LINE) / TWD
NT$0,000353395
1 Line Protocol(LINE) / AED
د.إ0,000042205
1 Line Protocol(LINE) / CHF
Fr0,0000092
1 Line Protocol(LINE) / HKD
HK$0,00008924
1 Line Protocol(LINE) / AMD
֏0,00440266
1 Line Protocol(LINE) / MAD
.د.م0,00010649
1 Line Protocol(LINE) / MXN
$0,000213095
1 Line Protocol(LINE) / SAR
ريال0,000043125
1 Line Protocol(LINE) / ETB
Br0,001768125
1 Line Protocol(LINE) / KES
KSh0,001485685
1 Line Protocol(LINE) / JOD
د.أ0,0000081535
1 Line Protocol(LINE) / PLN
0,00004209
1 Line Protocol(LINE) / RON
лв0,000050485
1 Line Protocol(LINE) / SEK
kr0,000108445
1 Line Protocol(LINE) / BGN
лв0,00001932
1 Line Protocol(LINE) / HUF
Ft0,003859055
1 Line Protocol(LINE) / CZK
0,00024173
1 Line Protocol(LINE) / KWD
د.ك0,000003519
1 Line Protocol(LINE) / ILS
0,000037375
1 Line Protocol(LINE) / BOB
Bs0,000079465
1 Line Protocol(LINE) / AZN
0,00001955
1 Line Protocol(LINE) / TJS
SM0,0001058
1 Line Protocol(LINE) / GEL
0,000031165
1 Line Protocol(LINE) / AOA
Kz0,010540785
1 Line Protocol(LINE) / BHD
.د.ب0,000004324
1 Line Protocol(LINE) / BMD
$0,0000115
1 Line Protocol(LINE) / DKK
kr0,000074175
1 Line Protocol(LINE) / HNL
L0,00030199
1 Line Protocol(LINE) / MUR
0,00052302
1 Line Protocol(LINE) / NAD
$0,00019803
1 Line Protocol(LINE) / NOK
kr0,000115575
1 Line Protocol(LINE) / NZD
$0,00002001
1 Line Protocol(LINE) / PAB
B/.0,0000115
1 Line Protocol(LINE) / PGK
K0,00004853
1 Line Protocol(LINE) / QAR
ر.ق0,00004186
1 Line Protocol(LINE) / RSD
дин.0,00116426
1 Line Protocol(LINE) / UZS
soʻm0,138554185
1 Line Protocol(LINE) / ALL
L0,000961745
1 Line Protocol(LINE) / ANG
ƒ0,000020585
1 Line Protocol(LINE) / AWG
ƒ0,0000207
1 Line Protocol(LINE) / BBD
$0,000023
1 Line Protocol(LINE) / BAM
KM0,00001932
1 Line Protocol(LINE) / BIF
Fr0,034017
1 Line Protocol(LINE) / BND
$0,00001495
1 Line Protocol(LINE) / BSD
$0,0000115
1 Line Protocol(LINE) / JMD
$0,001838735
1 Line Protocol(LINE) / KHR
0,04618469
1 Line Protocol(LINE) / KMF
Fr0,0048645
1 Line Protocol(LINE) / LAK
0,249999995
1 Line Protocol(LINE) / LKR
රු0,003500715
1 Line Protocol(LINE) / MDL
L0,00019412
1 Line Protocol(LINE) / MGA
Ar0,05156945
1 Line Protocol(LINE) / MOP
P0,000092
1 Line Protocol(LINE) / MVR
0,00017595
1 Line Protocol(LINE) / MWK
MK0,019965265
1 Line Protocol(LINE) / MZN
MT0,00073485
1 Line Protocol(LINE) / NPR
रु0,00163139
1 Line Protocol(LINE) / PYG
0,081558
1 Line Protocol(LINE) / RWF
Fr0,0166865
1 Line Protocol(LINE) / SBD
$0,000094645
1 Line Protocol(LINE) / SCR
0,00016192
1 Line Protocol(LINE) / SRD
$0,000445625
1 Line Protocol(LINE) / SVC
$0,000100625
1 Line Protocol(LINE) / SZL
L0,00019803
1 Line Protocol(LINE) / TMT
m0,00004025
1 Line Protocol(LINE) / TND
د.ت0,000033787
1 Line Protocol(LINE) / TTD
$0,000077855
1 Line Protocol(LINE) / UGX
Sh0,040066
1 Line Protocol(LINE) / XAF
Fr0,006509
1 Line Protocol(LINE) / XCD
$0,00003105
1 Line Protocol(LINE) / XOF
Fr0,006509
1 Line Protocol(LINE) / XPF
Fr0,0011845
1 Line Protocol(LINE) / BWP
P0,0001541
1 Line Protocol(LINE) / BZD
$0,000023115
1 Line Protocol(LINE) / CVE
$0,00109388
1 Line Protocol(LINE) / DJF
Fr0,0020355
1 Line Protocol(LINE) / DOP
$0,000737955
1 Line Protocol(LINE) / DZD
د.ج0,001494655
1 Line Protocol(LINE) / FJD
$0,00002599
1 Line Protocol(LINE) / GNF
Fr0,0999925
1 Line Protocol(LINE) / GTQ
Q0,00008809
1 Line Protocol(LINE) / GYD
$0,002407295
1 Line Protocol(LINE) / ISK
kr0,0014375

Line Protocol Mənbəyi

Line Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Line Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Line Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Line Protocol (LINE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LINE qiyməti 0,0000115 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LINE / USD cari qiyməti nədir?
LINE / USD cari qiyməti $ 0,0000115 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Line Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
LINE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LINE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LINE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
LINE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LINE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LINE qiyməti (ATL) nədir?
LINE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
LINE ticarət həcmi nədir?
LINE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,35K USD.
LINE bu il daha da yüksələcək?
LINE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LINE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:48 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

