Light Logosu

Light qiyməti(LIGHT1)

1 LIGHT1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,01113
$0,01113$0,01113
-5,83%1D
USD
Light (LIGHT1) Canlı Qiymət Qrafiki
Light (LIGHT1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01111
$ 0,01111$ 0,01111
24 saat Aşağı
$ 0,013
$ 0,013$ 0,013
24 saat Yüksək

$ 0,01111
$ 0,01111$ 0,01111

$ 0,013
$ 0,013$ 0,013

$ 1,2978436058017955
$ 1,2978436058017955$ 1,2978436058017955

$ 0,009388982461987756
$ 0,009388982461987756$ 0,009388982461987756

0,00%

-5,83%

-21,81%

-21,81%

Light (LIGHT1) canlı qiyməti $ 0,01112. LIGHT1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01111 və ən yüksək $ 0,013 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LIGHT1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,2978436058017955, ən aşağı qiyməti isə $ 0,009388982461987756 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LIGHT1 son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -5,83% və son 7 gündə isə -21,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Light (LIGHT1) Bazar Məlumatları

No.1339

$ 5,76M
$ 5,76M$ 5,76M

$ 54,01K
$ 54,01K$ 54,01K

$ 11,12M
$ 11,12M$ 11,12M

518,21M
518,21M 518,21M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

942.971.176,467228
942.971.176,467228 942.971.176,467228

51,82%

SOL

Light üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,76M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,01K təşkil edir. LIGHT1 üzrə dövriyyədə olan təklif 518,21M, ümumi təklif isə 942971176.467228 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,12M təşkil edir.

Light (LIGHT1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Light qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0006891-5,83%
30 Gün$ -0,0015-11,89%
60 Gün$ -0,03206-74,25%
90 Gün$ -0,03888-77,76%
Bugünkü Light Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LIGHT1 $ -0,0006891 (-5,83%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Light 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0015 (-11,89%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Light 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LIGHT1 $ -0,03206 (-74,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Light 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,03888 (-77,76%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Light (LIGHT1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Light Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Light (LIGHT1) Nədir?

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Light investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LIGHT1 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Light haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Light satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Light Qiymət Proqnozu (USD)

Light (LIGHT1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Light (LIGHT1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Light üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Light qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Light (LIGHT1) Tokenomikası

Light (LIGHT1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LIGHT1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Light (LIGHT1) necə alınır?

Necə Light alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Light Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LIGHT1 Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Light(LIGHT1) / VND
292,6228
1 Light(LIGHT1) / AUD
A$0,0169024
1 Light(LIGHT1) / GBP
0,0084512
1 Light(LIGHT1) / EUR
0,0095632
1 Light(LIGHT1) / USD
$0,01112
1 Light(LIGHT1) / MYR
RM0,0465928
1 Light(LIGHT1) / TRY
0,4672624
1 Light(LIGHT1) / JPY
¥1,70136
1 Light(LIGHT1) / ARS
ARS$15,9999008
1 Light(LIGHT1) / RUB
0,889044
1 Light(LIGHT1) / INR
0,9855656
1 Light(LIGHT1) / IDR
Rp182,2950528
1 Light(LIGHT1) / PHP
0,6543008
1 Light(LIGHT1) / EGP
￡E.0,5250864
1 Light(LIGHT1) / BRL
R$0,0598256
1 Light(LIGHT1) / CAD
C$0,0154568
1 Light(LIGHT1) / BDT
1,3595312
1 Light(LIGHT1) / NGN
16,0925304
1 Light(LIGHT1) / COP
$43,1006752
1 Light(LIGHT1) / ZAR
R.0,1919312
1 Light(LIGHT1) / UAH
0,4669288
1 Light(LIGHT1) / TZS
T.Sh.27,32184
1 Light(LIGHT1) / VES
Bs2,45752
1 Light(LIGHT1) / CLP
$10,47504
1 Light(LIGHT1) / PKR
Rs3,1376192
1 Light(LIGHT1) / KZT
5,89916
1 Light(LIGHT1) / THB
฿0,3592872
1 Light(LIGHT1) / TWD
NT$0,3417176
1 Light(LIGHT1) / AED
د.إ0,0408104
1 Light(LIGHT1) / CHF
Fr0,008896
1 Light(LIGHT1) / HKD
HK$0,0862912
1 Light(LIGHT1) / AMD
֏4,2571808
1 Light(LIGHT1) / MAD
.د.م0,1029712
1 Light(LIGHT1) / MXN
$0,2060536
1 Light(LIGHT1) / SAR
ريال0,0417
1 Light(LIGHT1) / ETB
Br1,7097
1 Light(LIGHT1) / KES
KSh1,4365928
1 Light(LIGHT1) / JOD
د.أ0,00788408
1 Light(LIGHT1) / PLN
0,0406992
1 Light(LIGHT1) / RON
лв0,0488168
1 Light(LIGHT1) / SEK
kr0,1048616
1 Light(LIGHT1) / BGN
лв0,0186816
1 Light(LIGHT1) / HUF
Ft3,7315384
1 Light(LIGHT1) / CZK
0,2337424
1 Light(LIGHT1) / KWD
د.ك0,00340272
1 Light(LIGHT1) / ILS
0,03614
1 Light(LIGHT1) / BOB
Bs0,0768392
1 Light(LIGHT1) / AZN
0,018904
1 Light(LIGHT1) / TJS
SM0,102304
1 Light(LIGHT1) / GEL
0,0301352
1 Light(LIGHT1) / AOA
Kz10,1924808
1 Light(LIGHT1) / BHD
.د.ب0,00418112
1 Light(LIGHT1) / BMD
$0,01112
1 Light(LIGHT1) / DKK
kr0,071724
1 Light(LIGHT1) / HNL
L0,2920112
1 Light(LIGHT1) / MUR
0,5057376
1 Light(LIGHT1) / NAD
$0,1914864
1 Light(LIGHT1) / NOK
kr0,111756
1 Light(LIGHT1) / NZD
$0,0193488
1 Light(LIGHT1) / PAB
B/.0,01112
1 Light(LIGHT1) / PGK
K0,0469264
1 Light(LIGHT1) / QAR
ر.ق0,0404768
1 Light(LIGHT1) / RSD
дин.1,1257888
1 Light(LIGHT1) / UZS
soʻm133,9758728
1 Light(LIGHT1) / ALL
L0,9299656
1 Light(LIGHT1) / ANG
ƒ0,0199048
1 Light(LIGHT1) / AWG
ƒ0,020016
1 Light(LIGHT1) / BBD
$0,02224
1 Light(LIGHT1) / BAM
KM0,0186816
1 Light(LIGHT1) / BIF
Fr32,89296
1 Light(LIGHT1) / BND
$0,014456
1 Light(LIGHT1) / BSD
$0,01112
1 Light(LIGHT1) / JMD
$1,7779768
1 Light(LIGHT1) / KHR
44,6585872
1 Light(LIGHT1) / KMF
Fr4,70376
1 Light(LIGHT1) / LAK
241,7391256
1 Light(LIGHT1) / LKR
රු3,3850392
1 Light(LIGHT1) / MDL
L0,1877056
1 Light(LIGHT1) / MGA
Ar49,865416
1 Light(LIGHT1) / MOP
P0,08896
1 Light(LIGHT1) / MVR
0,170136
1 Light(LIGHT1) / MWK
MK19,3055432
1 Light(LIGHT1) / MZN
MT0,710568
1 Light(LIGHT1) / NPR
रु1,5774832
1 Light(LIGHT1) / PYG
78,86304
1 Light(LIGHT1) / RWF
Fr16,13512
1 Light(LIGHT1) / SBD
$0,0915176
1 Light(LIGHT1) / SCR
0,1565696
1 Light(LIGHT1) / SRD
$0,4309
1 Light(LIGHT1) / SVC
$0,0973
1 Light(LIGHT1) / SZL
L0,1914864
1 Light(LIGHT1) / TMT
m0,03892
1 Light(LIGHT1) / TND
د.ت0,03267056
1 Light(LIGHT1) / TTD
$0,0752824
1 Light(LIGHT1) / UGX
Sh38,74208
1 Light(LIGHT1) / XAF
Fr6,29392
1 Light(LIGHT1) / XCD
$0,030024
1 Light(LIGHT1) / XOF
Fr6,29392
1 Light(LIGHT1) / XPF
Fr1,14536
1 Light(LIGHT1) / BWP
P0,149008
1 Light(LIGHT1) / BZD
$0,0223512
1 Light(LIGHT1) / CVE
$1,0577344
1 Light(LIGHT1) / DJF
Fr1,96824
1 Light(LIGHT1) / DOP
$0,7135704
1 Light(LIGHT1) / DZD
د.ج1,4452664
1 Light(LIGHT1) / FJD
$0,0251312
1 Light(LIGHT1) / GNF
Fr96,6884
1 Light(LIGHT1) / GTQ
Q0,0851792
1 Light(LIGHT1) / GYD
$2,3277496
1 Light(LIGHT1) / ISK
kr1,39

Light Mənbəyi

Light haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Light Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Light Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Light (LIGHT1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LIGHT1 qiyməti 0,01112 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LIGHT1 / USD cari qiyməti nədir?
LIGHT1 / USD cari qiyməti $ 0,01112 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Light üçün bazar dəyəri nədir?
LIGHT1 üçün bazar dəyəri $ 5,76M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LIGHT1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LIGHT1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 518,21M USD təşkil edir.
LIGHT1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LIGHT1 ATH qiyməti olan 1,2978436058017955 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LIGHT1 qiyməti (ATL) nədir?
LIGHT1 ATL qiyməti olan 0,009388982461987756 USD dəyərinə endi.
LIGHT1 ticarət həcmi nədir?
LIGHT1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,01K USD.
LIGHT1 bu il daha da yüksələcək?
LIGHT1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LIGHT1 qiymət proqnozuna baxın.
Light (LIGHT1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LIGHT1 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0,01112 USD

LIGHT1 Ticarəti Edin

LIGHT1/USDT
$0,01113
$0,01113$0,01113
-5,99%

