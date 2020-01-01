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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitlight Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitlight Labs üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bitlight Labs (LIGHT) texniki analizi

Bugünkü Bitlight Labs (LIGHT) texniki analizi

Bitlight Labs analizi səhifəsi LIGHT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitlight Labs analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitlight Labs (LIGHT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1828--+6,58%+56,77%+34,41%
Bitlight Labs qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitlight Labs texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bitlight Labs anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 6
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1835
0,1834
R2
0,1834
0,1834
R1
0,1834
0,1834
PP
0,1833
0,1833
S1
0,1833
0,1833
S2
0,1832
0,1833
S3
0,1832
0,1832

Bitlight Labs bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,35M
$5,35 M
$5,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,51 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,51 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$1,45 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,46 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitlight Labs kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLIGHTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitlight Labs haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bitlight Labs (LIGHT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bitlight Labs qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LIGHT/USDT
$0,1828
$0,1828$0,1828
+1,10%
518.18K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LIGHT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0,1828 USD

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