Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LAB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, LAB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LAB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LAB Qiymət Məlumatları

LAB nədir

LAB Whitepaper

LAB Rəsmi Veb-saytı

LAB Tokenomikası

LAB Qiymət Proqnozu

LAB Qiymət Tarixçəsi

LAB Alış Bələdçisi

LAB / Fiat Valyuta Çevirən

LAB Spot

LAB USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü LAB (LAB) texniki analizi

Bugünkü LAB (LAB) texniki analizi

LAB analizi səhifəsi LAB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda LAB analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

LAB (LAB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07828---33,54%-48,21%-98,26%
LAB qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

LAB texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış LAB anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07849
0,07846
R2
0,07846
0,07845
R1
0,07845
0,07844
PP
0,07842
0,07842
S1
0,07841
0,07841
S2
0,07838
0,0784
S3
0,07837
0,07838

LAB bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-4,88M
$1,39 M
$6,27 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$2,16 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,32M
7 günlük aktiv alışlar
$7,74 M
7 günlük aktiv satışlar
$7,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LAB kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLABUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

LAB haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də LAB (LAB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı LAB qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LAB/USDT
$0,07828
$0,07828$0,07828
-1,65%
2.75M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LAB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0,07828 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.