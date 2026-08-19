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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Layer3 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Layer3 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

L3 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

L3 Qiymət Məlumatları

L3 nədir

L3 Whitepaper

L3 Rəsmi Veb-saytı

L3 Tokenomikası

L3 Qiymət Proqnozu

L3 Qiymət Tarixçəsi

L3 Alış Bələdçisi

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Bugünkü Layer3 (L3) texniki analizi

Bugünkü Layer3 (L3) texniki analizi

Layer3 analizi səhifəsi L3 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Layer3 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Layer3 (L3) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003972---6,72%-23,25%-61,06%
Layer3 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Layer3 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıL3USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,02 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Layer3 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Layer3 (L3) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Layer3 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
L3/USDT
$0,003972
$0,003972$0,003972
-1,21%
14.59M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

L3 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 L3 = 0,003972 USD

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