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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KulaDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KulaDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KULA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KULA Qiymət Məlumatları

KULA nədir

KULA Whitepaper

KULA Rəsmi Veb-saytı

KULA Tokenomikası

KULA Qiymət Proqnozu

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Bugünkü KulaDAO (KULA) texniki analizi

Bugünkü KulaDAO (KULA) texniki analizi

KulaDAO analizi səhifəsi KULA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda KulaDAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

KulaDAO (KULA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05512---3,29%-9,79%-59,82%
KulaDAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

KulaDAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKULAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,06
2026-08-18$0,00 M0,05
2026-08-17$0,00 M0,05
2026-08-16$0,00 M0,05
2026-08-15$0,00 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KulaDAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

KULA USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli KULA uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də KULA USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də KulaDAO (KULA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı KulaDAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KULA/USDT
$0,05512
$0,05512$0,05512
+0,30%
6.93K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KULA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KULA
KULA
USD
USD

1 KULA = 0,05512 USD

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