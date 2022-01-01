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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Koma Inu üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Koma Inu üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Koma Inu (KOMA) texniki analizi

Bugünkü Koma Inu (KOMA) texniki analizi

Koma Inu analizi səhifəsi KOMA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Koma Inu analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Koma Inu (KOMA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01451--+8,77%+98,49%+106,40%
Koma Inu qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Koma Inu texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Koma Inu anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 2
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,014518
0,014517
R2
0,014517
0,014517
R1
0,014517
0,014517
PP
0,014516
0,014516
S1
0,014516
0,014516
S2
0,014515
0,014516
S3
0,014515
0,014515

Koma Inu bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,55M
$5,99 M
$6,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,32 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,75 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,75 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Koma Inu kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKOMAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Koma Inu haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Koma Inu (KOMA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Koma Inu qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KOMA/USDT
$0,01451
$0,01451$0,01451
-0,33%
741.65K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KOMA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0,01451 USD

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