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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kamino üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kamino üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KMNO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KMNO Qiymət Məlumatları

KMNO nədir

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Bugünkü Kamino (KMNO) texniki analizi

Bugünkü Kamino (KMNO) texniki analizi

Kamino analizi səhifəsi KMNO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kamino analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kamino (KMNO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01874--+2,12%+2,23%-12,31%
Kamino qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kamino texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kamino anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 5
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 3Alış 11
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01872
0,01871
R2
0,01871
0,01871
R1
0,01871
0,01871
PP
0,0187
0,0187
S1
0,0187
0,0187
S2
0,01869
0,0187
S3
0,01869
0,01869

Kamino bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,20M
$3,35 M
$3,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kamino kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKMNOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,09 M0,02
2026-08-18-$0,01 M0,02
2026-08-17-$0,04 M0,02
2026-08-16-$0,05 M0,02
2026-08-15-$0,06 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kamino haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kamino (KMNO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kamino qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KMNO/USDT
$0,01874
$0,01874$0,01874
+3,70%
3.08M (USDT)
KMNO/USDC
$0,01874
$0,01874$0,01874
+3,70%
3.02M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KMNO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0,01874 USD

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