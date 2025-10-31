Bugünkü canlı KLK Foundation qiyməti 0.4677 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KLK Foundation qiyməti 0.4677 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KLK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KLK Qiymət Məlumatları

KLK Whitepaper

KLK Rəsmi Veb-saytı

KLK Tokenomikası

KLK Qiymət Proqnozu

KLK Qiymət Tarixçəsi

KLK Alış Bələdçisi

KLK / Fiat Valyuta Çevirən

KLK Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

KLK Foundation Logosu

KLK Foundation qiyməti(KLK)

1 KLK / USD Canlı Qiyməti:

$0,4676
$0,4676$0,4676
-1,20%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:32 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,4646
$ 0,4646$ 0,4646
24 saat Aşağı
$ 0,4875
$ 0,4875$ 0,4875
24 saat Yüksək

$ 0,4646
$ 0,4646$ 0,4646

$ 0,4875
$ 0,4875$ 0,4875

$ 0,631953236889443
$ 0,631953236889443$ 0,631953236889443

$ 0,35187983578947896
$ 0,35187983578947896$ 0,35187983578947896

+0,30%

-1,20%

+0,58%

+0,58%

KLK Foundation (KLK) canlı qiyməti $ 0,4677. KLK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,4646 və ən yüksək $ 0,4875 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,631953236889443, ən aşağı qiyməti isə $ 0,35187983578947896 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KLK son bir saat ərzində +0,30%, 24 saat ərzində -1,20% və son 7 gündə isə +0,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KLK Foundation (KLK) Bazar Məlumatları

No.517

$ 46,77M
$ 46,77M$ 46,77M

$ 411,42K
$ 411,42K$ 411,42K

$ 467,70M
$ 467,70M$ 467,70M

100,00M
100,00M 100,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

10,00%

BSC

KLK Foundation üzrə cari Bazar Dəyəri $ 46,77M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 411,42K təşkil edir. KLK üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 467,70M təşkil edir.

KLK Foundation (KLK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün KLK Foundation qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,005679-1,20%
30 Gün$ +0,006+1,29%
60 Gün$ +0,0071+1,54%
90 Gün$ -0,0188-3,87%
Bugünkü KLK Foundation Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün KLK $ -0,005679 (-1,20%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

KLK Foundation 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,006 (+1,29%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

KLK Foundation 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KLK $ +0,0071 (+1,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

KLK Foundation 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0188 (-3,87%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

KLK Foundation (KLK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi KLK Foundation Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

KLK Foundation (KLK) Nədir?

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC KLK Foundation investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KLK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə KLK Foundation haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız KLK Foundation satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

KLK Foundation Qiymət Proqnozu (USD)

KLK Foundation (KLK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KLK Foundation (KLK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KLK Foundation üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KLK Foundation qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KLK Foundation (KLK) Tokenomikası

KLK Foundation (KLK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KLK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

KLK Foundation (KLK) necə alınır?

Necə KLK Foundation alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım KLK Foundation Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

KLK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 KLK Foundation(KLK) / VND
12.307,5255
1 KLK Foundation(KLK) / AUD
A$0,710904
1 KLK Foundation(KLK) / GBP
0,355452
1 KLK Foundation(KLK) / EUR
0,402222
1 KLK Foundation(KLK) / USD
$0,4677
1 KLK Foundation(KLK) / MYR
RM1,959663
1 KLK Foundation(KLK) / TRY
19,652754
1 KLK Foundation(KLK) / JPY
¥71,5581
1 KLK Foundation(KLK) / ARS
ARS$672,945468
1 KLK Foundation(KLK) / RUB
37,392615
1 KLK Foundation(KLK) / INR
41,452251
1 KLK Foundation(KLK) / IDR
Rp7.667,211888
1 KLK Foundation(KLK) / PHP
27,519468
1 KLK Foundation(KLK) / EGP
￡E.22,084794
1 KLK Foundation(KLK) / BRL
R$2,516226
1 KLK Foundation(KLK) / CAD
C$0,650103
1 KLK Foundation(KLK) / BDT
57,181002
1 KLK Foundation(KLK) / NGN
676,841409
1 KLK Foundation(KLK) / COP
$1.812,786492
1 KLK Foundation(KLK) / ZAR
R.8,072502
1 KLK Foundation(KLK) / UAH
19,638723
1 KLK Foundation(KLK) / TZS
T.Sh.1.149,1389
1 KLK Foundation(KLK) / VES
Bs103,3617
1 KLK Foundation(KLK) / CLP
$440,5734
1 KLK Foundation(KLK) / PKR
Rs131,966232
1 KLK Foundation(KLK) / KZT
248,11485
1 KLK Foundation(KLK) / THB
฿15,111387
1 KLK Foundation(KLK) / TWD
NT$14,372421
1 KLK Foundation(KLK) / AED
د.إ1,716459
1 KLK Foundation(KLK) / CHF
Fr0,37416
1 KLK Foundation(KLK) / HKD
HK$3,629352
1 KLK Foundation(KLK) / AMD
֏179,054268
1 KLK Foundation(KLK) / MAD
.د.م4,330902
1 KLK Foundation(KLK) / MXN
$8,666481
1 KLK Foundation(KLK) / SAR
ريال1,753875
1 KLK Foundation(KLK) / ETB
Br71,908875
1 KLK Foundation(KLK) / KES
KSh60,422163
1 KLK Foundation(KLK) / JOD
د.أ0,3315993
1 KLK Foundation(KLK) / PLN
1,711782
1 KLK Foundation(KLK) / RON
лв2,053203
1 KLK Foundation(KLK) / SEK
kr4,410411
1 KLK Foundation(KLK) / BGN
лв0,785736
1 KLK Foundation(KLK) / HUF
Ft156,946089
1 KLK Foundation(KLK) / CZK
9,831054
1 KLK Foundation(KLK) / KWD
د.ك0,1431162
1 KLK Foundation(KLK) / ILS
1,520025
1 KLK Foundation(KLK) / BOB
Bs3,231807
1 KLK Foundation(KLK) / AZN
0,79509
1 KLK Foundation(KLK) / TJS
SM4,30284
1 KLK Foundation(KLK) / GEL
1,267467
1 KLK Foundation(KLK) / AOA
Kz428,689143
1 KLK Foundation(KLK) / BHD
.د.ب0,1758552
1 KLK Foundation(KLK) / BMD
$0,4677
1 KLK Foundation(KLK) / DKK
kr3,016665
1 KLK Foundation(KLK) / HNL
L12,281802
1 KLK Foundation(KLK) / MUR
21,270996
1 KLK Foundation(KLK) / NAD
$8,053794
1 KLK Foundation(KLK) / NOK
kr4,700385
1 KLK Foundation(KLK) / NZD
$0,813798
1 KLK Foundation(KLK) / PAB
B/.0,4677
1 KLK Foundation(KLK) / PGK
K1,973694
1 KLK Foundation(KLK) / QAR
ر.ق1,702428
1 KLK Foundation(KLK) / RSD
дин.47,349948
1 KLK Foundation(KLK) / UZS
soʻm5.634,938463
1 KLK Foundation(KLK) / ALL
L39,113751
1 KLK Foundation(KLK) / ANG
ƒ0,837183
1 KLK Foundation(KLK) / AWG
ƒ0,84186
1 KLK Foundation(KLK) / BBD
$0,9354
1 KLK Foundation(KLK) / BAM
KM0,785736
1 KLK Foundation(KLK) / BIF
Fr1.383,4566
1 KLK Foundation(KLK) / BND
$0,60801
1 KLK Foundation(KLK) / BSD
$0,4677
1 KLK Foundation(KLK) / JMD
$74,780553
1 KLK Foundation(KLK) / KHR
1.878,311262
1 KLK Foundation(KLK) / KMF
Fr197,8371
1 KLK Foundation(KLK) / LAK
10.167,391101
1 KLK Foundation(KLK) / LKR
රු142,372557
1 KLK Foundation(KLK) / MDL
L7,894776
1 KLK Foundation(KLK) / MGA
Ar2.097,30711
1 KLK Foundation(KLK) / MOP
P3,7416
1 KLK Foundation(KLK) / MVR
7,15581
1 KLK Foundation(KLK) / MWK
MK811,978647
1 KLK Foundation(KLK) / MZN
MT29,88603
1 KLK Foundation(KLK) / NPR
रु66,347922
1 KLK Foundation(KLK) / PYG
3.316,9284
1 KLK Foundation(KLK) / RWF
Fr678,6327
1 KLK Foundation(KLK) / SBD
$3,849171
1 KLK Foundation(KLK) / SCR
6,585216
1 KLK Foundation(KLK) / SRD
$18,123375
1 KLK Foundation(KLK) / SVC
$4,092375
1 KLK Foundation(KLK) / SZL
L8,053794
1 KLK Foundation(KLK) / TMT
m1,63695
1 KLK Foundation(KLK) / TND
د.ت1,3741026
1 KLK Foundation(KLK) / TTD
$3,166329
1 KLK Foundation(KLK) / UGX
Sh1.629,4668
1 KLK Foundation(KLK) / XAF
Fr264,7182
1 KLK Foundation(KLK) / XCD
$1,26279
1 KLK Foundation(KLK) / XOF
Fr264,7182
1 KLK Foundation(KLK) / XPF
Fr48,1731
1 KLK Foundation(KLK) / BWP
P6,26718
1 KLK Foundation(KLK) / BZD
$0,940077
1 KLK Foundation(KLK) / CVE
$44,487624
1 KLK Foundation(KLK) / DJF
Fr82,7829
1 KLK Foundation(KLK) / DOP
$30,012309
1 KLK Foundation(KLK) / DZD
د.ج60,786969
1 KLK Foundation(KLK) / FJD
$1,057002
1 KLK Foundation(KLK) / GNF
Fr4.066,6515
1 KLK Foundation(KLK) / GTQ
Q3,582582
1 KLK Foundation(KLK) / GYD
$97,903641
1 KLK Foundation(KLK) / ISK
kr58,4625

KLK Foundation Mənbəyi

KLK Foundation haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi KLK Foundation Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: KLK Foundation Haqqında Digər Suallar

Bugünkü KLK Foundation (KLK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KLK qiyməti 0,4677 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KLK / USD cari qiyməti nədir?
KLK / USD cari qiyməti $ 0,4677 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KLK Foundation üçün bazar dəyəri nədir?
KLK üçün bazar dəyəri $ 46,77M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
KLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KLK ATH qiyməti olan 0,631953236889443 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KLK qiyməti (ATL) nədir?
KLK ATL qiyməti olan 0,35187983578947896 USD dəyərinə endi.
KLK ticarət həcmi nədir?
KLK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 411,42K USD.
KLK bu il daha da yüksələcək?
KLK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KLK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:32 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

KLK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0,4677 USD

KLK Ticarəti Edin

KLK/USDT
$0,4676
$0,4676$0,4676
-1,20%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,21
$109.629,21$109.629,21

+1,78%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,65
$3.844,65$3.844,65

+1,87%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03105
$0,03105$0,03105

+23,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,65
$3.844,65$3.844,65

+1,87%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,21
$109.629,21$109.629,21

+1,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,37
$186,37$186,37

+0,69%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4748
$2,4748$2,4748

+0,85%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18506
$0,18506$0,18506

+2,42%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020507
$0,0020507$0,0020507

+2.178,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020507
$0,0020507$0,0020507

+2.178,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0467
$0,0467$0,0467

+1.359,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033264
$0,0000000000000000000000033264$0,0000000000000000000000033264

+565,28%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32179
$0,32179$0,32179

+159,31%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%