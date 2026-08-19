Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kite AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kite AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KITE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KITE Qiymət Məlumatları

KITE nədir

KITE Whitepaper

KITE Rəsmi Veb-saytı

KITE Tokenomikası

KITE Qiymət Proqnozu

KITE Qiymət Tarixçəsi

KITE Alış Bələdçisi

KITE / Fiat Valyuta Çevirən

KITE Spot

KITE USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Kite AI (KITE) texniki analizi

Bugünkü Kite AI (KITE) texniki analizi

Kite AI analizi səhifəsi KITE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kite AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kite AI (KITE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,09067---13,55%-17,47%-61,06%
Kite AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kite AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kite AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,09063
0,09063
R2
0,09063
0,09062
R1
0,09062
0,09062
PP
0,09062
0,09062
S1
0,09061
0,09061
S2
0,09061
0,09061
S3
0,0906
0,09061

Kite AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,48M
$6,74 M
$7,22 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,40 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,36 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kite AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKITEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,09
2026-08-18$0,02 M0,09
2026-08-17-$0,04 M0,09
2026-08-16$0,02 M0,09
2026-08-15$0,09 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kite AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kite AI (KITE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kite AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KITE/USDT
$0,09067
$0,09067$0,09067
-1,37%
715.70K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KITE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0,09067 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.