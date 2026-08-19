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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KGEN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KGEN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü KGEN (KGEN) texniki analizi

Bugünkü KGEN (KGEN) texniki analizi

KGEN analizi səhifəsi KGEN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda KGEN analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

KGEN (KGEN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1703---15,11%-2,36%-14,64%
KGEN qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

KGEN texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış KGEN anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 2
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1717
0,1715
R2
0,1715
0,1713
R1
0,1711
0,1711
PP
0,1709
0,1709
S1
0,1705
0,1707
S2
0,1703
0,1705
S3
0,1699
0,1703

KGEN bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,17M
$1,38 M
$1,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,56 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KGEN kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKGENUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,17
2026-08-18$0,00 M0,18
2026-08-17$0,00 M0,17
2026-08-16$0,00 M0,17
2026-08-15-$0,01 M0,18

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KGEN haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də KGEN (KGEN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı KGEN qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KGEN/USDT
$0,17
$0,17$0,17
-3,95%
483.41K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KGEN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,1703 USD

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