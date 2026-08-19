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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KernelDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, KernelDAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KERNEL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KERNEL Qiymət Məlumatları

KERNEL nədir

KERNEL Whitepaper

KERNEL Rəsmi Veb-saytı

KERNEL Tokenomikası

KERNEL Qiymət Proqnozu

KERNEL Qiymət Tarixçəsi

KERNEL Alış Bələdçisi

KERNEL / Fiat Valyuta Çevirən

KERNEL Spot

KERNEL USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü KernelDAO (KERNEL) texniki analizi

Bugünkü KernelDAO (KERNEL) texniki analizi

KernelDAO analizi səhifəsi KERNEL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda KernelDAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

KernelDAO (KERNEL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03218---14,62%-0,71%-51,05%
KernelDAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

KernelDAO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış KernelDAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03212
0,03212
R2
0,03212
0,03211
R1
0,03211
0,03211
PP
0,03211
0,03211
S1
0,0321
0,0321
S2
0,0321
0,0321
S3
0,03209
0,0321

KernelDAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,75M
$5,16 M
$5,91 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KernelDAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKERNELUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18-$0,01 M0,03
2026-08-17-$0,03 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15-$0,01 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

KernelDAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də KernelDAO (KERNEL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı KernelDAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KERNEL/USDT
$0,03218
$0,03218$0,03218
-0,95%
1.63M (USDT)
KERNEL/USDC
$0,03215
$0,03215$0,03215
-1,06%
1.77M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KERNEL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0,03218 USD

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