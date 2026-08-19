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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Katana Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Katana Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Katana Network (KAT) texniki analizi

Bugünkü Katana Network (KAT) texniki analizi

Katana Network analizi səhifəsi KAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Katana Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Katana Network (KAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004224---7,17%-10,29%-50,10%
Katana Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Katana Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Katana Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 3
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004228
0,004227
R2
0,004227
0,004226
R1
0,004226
0,004226
PP
0,004225
0,004225
S1
0,004224
0,004224
S2
0,004223
0,004224
S3
0,004222
0,004223

Katana Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,13M
$6,90 M
$8,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Katana Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16$0,05 M0,00
2026-08-15$0,07 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Katana Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Katana Network (KAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Katana Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KAT/USDT
$0,004224
$0,004224$0,004224
-1,53%
29.73M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0,004224 USD

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