Bugünkü canlı KaratDAO qiyməti 0.0005824 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KARAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KARAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KaratDAO Logosu

KaratDAO qiyməti(KARAT)

1 KARAT / USD Canlı Qiyməti:

$0,0005824
$0,0005824$0,0005824
-0,25%1D
USD
KaratDAO (KARAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:02 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0005802
$ 0,0005802$ 0,0005802
24 saat Aşağı
$ 0,0005899
$ 0,0005899$ 0,0005899
24 saat Yüksək

$ 0,0005802
$ 0,0005802$ 0,0005802

$ 0,0005899
$ 0,0005899$ 0,0005899

$ 0,05802041506845649
$ 0,05802041506845649$ 0,05802041506845649

$ 0,000463150077110209
$ 0,000463150077110209$ 0,000463150077110209

+0,24%

-0,25%

-0,31%

-0,31%

KaratDAO (KARAT) canlı qiyməti $ 0,0005824. KARAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0005802 və ən yüksək $ 0,0005899 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KARAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,05802041506845649, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000463150077110209 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KARAT son bir saat ərzində +0,24%, 24 saat ərzində -0,25% və son 7 gündə isə -0,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KaratDAO (KARAT) Bazar Məlumatları

No.2999

$ 148,83K
$ 148,83K$ 148,83K

$ 56,79K
$ 56,79K$ 56,79K

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

255,54M
255,54M 255,54M

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

1.997.249.433
1.997.249.433 1.997.249.433

12,77%

ZKSYNCERA

KaratDAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 148,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,79K təşkil edir. KARAT üzrə dövriyyədə olan təklif 255,54M, ümumi təklif isə 1997249433 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,16M təşkil edir.

KaratDAO (KARAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün KaratDAO qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00000146-0,25%
30 Gün$ -0,0000054-0,92%
60 Gün$ +0,0000567+10,78%
90 Gün$ -0,0000221-3,66%
Bugünkü KaratDAO Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün KARAT $ -0,00000146 (-0,25%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

KaratDAO 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0000054 (-0,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

KaratDAO 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KARAT $ +0,0000567 (+10,78%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

KaratDAO 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0000221 (-3,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

KaratDAO (KARAT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi KaratDAO Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

KaratDAO (KARAT) Nədir?

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC KaratDAO investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KARAT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə KaratDAO haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız KaratDAO satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

KaratDAO Qiymət Proqnozu (USD)

KaratDAO (KARAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KaratDAO (KARAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KaratDAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KaratDAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KaratDAO (KARAT) Tokenomikası

KaratDAO (KARAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KARAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

KaratDAO (KARAT) necə alınır?

Necə KaratDAO alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım KaratDAO Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

KARAT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 KaratDAO(KARAT) / VND
15,325856
1 KaratDAO(KARAT) / AUD
A$0,000885248
1 KaratDAO(KARAT) / GBP
0,000442624
1 KaratDAO(KARAT) / EUR
0,000500864
1 KaratDAO(KARAT) / USD
$0,0005824
1 KaratDAO(KARAT) / MYR
RM0,002440256
1 KaratDAO(KARAT) / TRY
0,024472448
1 KaratDAO(KARAT) / JPY
¥0,0891072
1 KaratDAO(KARAT) / ARS
ARS$0,837980416
1 KaratDAO(KARAT) / RUB
0,04656288
1 KaratDAO(KARAT) / INR
0,051618112
1 KaratDAO(KARAT) / IDR
Rp9,547539456
1 KaratDAO(KARAT) / PHP
0,034268416
1 KaratDAO(KARAT) / EGP
￡E.0,027500928
1 KaratDAO(KARAT) / BRL
R$0,003133312
1 KaratDAO(KARAT) / CAD
C$0,000809536
1 KaratDAO(KARAT) / BDT
0,071204224
1 KaratDAO(KARAT) / NGN
0,842831808
1 KaratDAO(KARAT) / COP
$2,257359104
1 KaratDAO(KARAT) / ZAR
R.0,010052224
1 KaratDAO(KARAT) / UAH
0,024454976
1 KaratDAO(KARAT) / TZS
T.Sh.1,4309568
1 KaratDAO(KARAT) / VES
Bs0,1287104
1 KaratDAO(KARAT) / CLP
$0,5486208
1 KaratDAO(KARAT) / PKR
Rs0,164329984
1 KaratDAO(KARAT) / KZT
0,3089632
1 KaratDAO(KARAT) / THB
฿0,018817344
1 KaratDAO(KARAT) / TWD
NT$0,017897152
1 KaratDAO(KARAT) / AED
د.إ0,002137408
1 KaratDAO(KARAT) / CHF
Fr0,00046592
1 KaratDAO(KARAT) / HKD
HK$0,004519424
1 KaratDAO(KARAT) / AMD
֏0,222966016
1 KaratDAO(KARAT) / MAD
.د.م0,005393024
1 KaratDAO(KARAT) / MXN
$0,010791872
1 KaratDAO(KARAT) / SAR
ريال0,002184
1 KaratDAO(KARAT) / ETB
Br0,089544
1 KaratDAO(KARAT) / KES
KSh0,075240256
1 KaratDAO(KARAT) / JOD
د.أ0,0004129216
1 KaratDAO(KARAT) / PLN
0,002131584
1 KaratDAO(KARAT) / RON
лв0,002556736
1 KaratDAO(KARAT) / SEK
kr0,005492032
1 KaratDAO(KARAT) / BGN
лв0,000978432
1 KaratDAO(KARAT) / HUF
Ft0,195435968
1 KaratDAO(KARAT) / CZK
0,012242048
1 KaratDAO(KARAT) / KWD
د.ك0,0001782144
1 KaratDAO(KARAT) / ILS
0,0018928
1 KaratDAO(KARAT) / BOB
Bs0,004024384
1 KaratDAO(KARAT) / AZN
0,00099008
1 KaratDAO(KARAT) / TJS
SM0,00535808
1 KaratDAO(KARAT) / GEL
0,001578304
1 KaratDAO(KARAT) / AOA
Kz0,533822016
1 KaratDAO(KARAT) / BHD
.د.ب0,0002189824
1 KaratDAO(KARAT) / BMD
$0,0005824
1 KaratDAO(KARAT) / DKK
kr0,00375648
1 KaratDAO(KARAT) / HNL
L0,015293824
1 KaratDAO(KARAT) / MUR
0,026487552
1 KaratDAO(KARAT) / NAD
$0,010028928
1 KaratDAO(KARAT) / NOK
kr0,00585312
1 KaratDAO(KARAT) / NZD
$0,001013376
1 KaratDAO(KARAT) / PAB
B/.0,0005824
1 KaratDAO(KARAT) / PGK
K0,002457728
1 KaratDAO(KARAT) / QAR
ر.ق0,002119936
1 KaratDAO(KARAT) / RSD
дин.0,058962176
1 KaratDAO(KARAT) / UZS
soʻm7,016865856
1 KaratDAO(KARAT) / ALL
L0,048706112
1 KaratDAO(KARAT) / ANG
ƒ0,001042496
1 KaratDAO(KARAT) / AWG
ƒ0,00104832
1 KaratDAO(KARAT) / BBD
$0,0011648
1 KaratDAO(KARAT) / BAM
KM0,000978432
1 KaratDAO(KARAT) / BIF
Fr1,7227392
1 KaratDAO(KARAT) / BND
$0,00075712
1 KaratDAO(KARAT) / BSD
$0,0005824
1 KaratDAO(KARAT) / JMD
$0,093119936
1 KaratDAO(KARAT) / KHR
2,338953344
1 KaratDAO(KARAT) / KMF
Fr0,2463552
1 KaratDAO(KARAT) / LAK
12,660869312
1 KaratDAO(KARAT) / LKR
රු0,177288384
1 KaratDAO(KARAT) / MDL
L0,009830912
1 KaratDAO(KARAT) / MGA
Ar2,61165632
1 KaratDAO(KARAT) / MOP
P0,0046592
1 KaratDAO(KARAT) / MVR
0,00891072
1 KaratDAO(KARAT) / MWK
MK1,011110464
1 KaratDAO(KARAT) / MZN
MT0,03721536
1 KaratDAO(KARAT) / NPR
रु0,082619264
1 KaratDAO(KARAT) / PYG
4,1303808
1 KaratDAO(KARAT) / RWF
Fr0,8450624
1 KaratDAO(KARAT) / SBD
$0,004793152
1 KaratDAO(KARAT) / SCR
0,008200192
1 KaratDAO(KARAT) / SRD
$0,022568
1 KaratDAO(KARAT) / SVC
$0,005096
1 KaratDAO(KARAT) / SZL
L0,010028928
1 KaratDAO(KARAT) / TMT
m0,0020384
1 KaratDAO(KARAT) / TND
د.ت0,0017110912
1 KaratDAO(KARAT) / TTD
$0,003942848
1 KaratDAO(KARAT) / UGX
Sh2,0290816
1 KaratDAO(KARAT) / XAF
Fr0,3296384
1 KaratDAO(KARAT) / XCD
$0,00157248
1 KaratDAO(KARAT) / XOF
Fr0,3296384
1 KaratDAO(KARAT) / XPF
Fr0,0599872
1 KaratDAO(KARAT) / BWP
P0,00780416
1 KaratDAO(KARAT) / BZD
$0,001170624
1 KaratDAO(KARAT) / CVE
$0,055397888
1 KaratDAO(KARAT) / DJF
Fr0,1030848
1 KaratDAO(KARAT) / DOP
$0,037372608
1 KaratDAO(KARAT) / DZD
د.ج0,075694528
1 KaratDAO(KARAT) / FJD
$0,001316224
1 KaratDAO(KARAT) / GNF
Fr5,063968
1 KaratDAO(KARAT) / GTQ
Q0,004461184
1 KaratDAO(KARAT) / GYD
$0,121913792
1 KaratDAO(KARAT) / ISK
kr0,0728

KaratDAO Mənbəyi

KaratDAO haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi KaratDAO Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: KaratDAO Haqqında Digər Suallar

Bugünkü KaratDAO (KARAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KARAT qiyməti 0,0005824 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KARAT / USD cari qiyməti nədir?
KARAT / USD cari qiyməti $ 0,0005824 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KaratDAO üçün bazar dəyəri nədir?
KARAT üçün bazar dəyəri $ 148,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KARAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KARAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 255,54M USD təşkil edir.
KARAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KARAT ATH qiyməti olan 0,05802041506845649 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KARAT qiyməti (ATL) nədir?
KARAT ATL qiyməti olan 0,000463150077110209 USD dəyərinə endi.
KARAT ticarət həcmi nədir?
KARAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,79K USD.
KARAT bu il daha da yüksələcək?
KARAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KARAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:02 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

KARAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0,0005823 USD

KARAT Ticarəti Edin

KARAT/USDT
$0,0005824
$0,0005824$0,0005824
-0,22%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

