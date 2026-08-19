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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaito üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Kaito üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

KAITO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KAITO Qiymət Məlumatları

KAITO nədir

KAITO Whitepaper

KAITO Rəsmi Veb-saytı

KAITO Tokenomikası

KAITO Qiymət Proqnozu

KAITO Qiymət Tarixçəsi

KAITO Alış Bələdçisi

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Bugünkü Kaito (KAITO) texniki analizi

Bugünkü Kaito (KAITO) texniki analizi

Kaito analizi səhifəsi KAITO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Kaito analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Kaito (KAITO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3386---45,88%-63,77%-31,70%
Kaito qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Kaito texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Kaito anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3387
0,3384
R2
0,3384
0,3382
R1
0,3381
0,338
PP
0,3378
0,3378
S1
0,3375
0,3376
S2
0,3372
0,3374
S3
0,3369
0,3372

Kaito bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,05M
$4,06 M
$4,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,11M
3 günlük aktiv alışlar
$4,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,20 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$14,48 M
7 günlük aktiv satışlar
$14,43 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaito kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıKAITOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,08 M0,34
2026-08-18-$0,25 M0,35
2026-08-17-$0,38 M0,37
2026-08-16-$0,95 M0,35
2026-08-15-$0,58 M0,39

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Kaito haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Kaito (KAITO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Kaito qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
KAITO/USDT
$0,3388
$0,3388$0,3388
-3,28%
4.10M (USDT)
KAITO/USDC
$0,3384
$0,3384$0,3384
-3,09%
164.71K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

KAITO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 0,3386 USD

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