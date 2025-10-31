Bugünkü canlı Jump Tom qiyməti 0.0000011 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Jump Tom qiyməti 0.0000011 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JUMP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JUMP Qiymət Məlumatları

JUMP Rəsmi Veb-saytı

JUMP Tokenomikası

JUMP Qiymət Proqnozu

JUMP Qiymət Tarixçəsi

JUMP Alış Bələdçisi

JUMP / Fiat Valyuta Çevirən

JUMP Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Jump Tom Logosu

Jump Tom qiyməti(JUMP)

1 JUMP / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000011
$0,0000011$0,0000011
-45,00%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:32:53 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000105
$ 0,00000105$ 0,00000105
24 saat Aşağı
$ 0,00001039
$ 0,00001039$ 0,00001039
24 saat Yüksək

$ 0,00000105
$ 0,00000105$ 0,00000105

$ 0,00001039
$ 0,00001039$ 0,00001039

--
----

--
----

-7,57%

-45,00%

-98,70%

-98,70%

Jump Tom (JUMP) canlı qiyməti $ 0,0000011. JUMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000105 və ən yüksək $ 0,00001039 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JUMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JUMP son bir saat ərzində -7,57%, 24 saat ərzində -45,00% və son 7 gündə isə -98,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Jump Tom (JUMP) Bazar Məlumatları

--
----

$ 81,59K
$ 81,59K$ 81,59K

$ 1,10K
$ 1,10K$ 1,10K

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

Jump Tom üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 81,59K təşkil edir. JUMP üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,10K təşkil edir.

Jump Tom (JUMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Jump Tom qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000009-45,00%
30 Gün$ -0,0009989-99,89%
60 Gün$ -0,0009989-99,89%
90 Gün$ -0,0009989-99,89%
Bugünkü Jump Tom Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün JUMP $ -0,0000009 (-45,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Jump Tom 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0009989 (-99,89%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Jump Tom 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə JUMP $ -0,0009989 (-99,89%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Jump Tom 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0009989 (-99,89%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Jump Tom (JUMP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Jump Tom Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Jump Tom (JUMP) Nədir?

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Jump Tom investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- JUMP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Jump Tom haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Jump Tom satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Jump Tom Qiymət Proqnozu (USD)

Jump Tom (JUMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Jump Tom (JUMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Jump Tom üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Jump Tom qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Jump Tom (JUMP) Tokenomikası

Jump Tom (JUMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JUMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Jump Tom (JUMP) necə alınır?

Necə Jump Tom alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Jump Tom Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

JUMP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Jump Tom(JUMP) / VND
0,0289465
1 Jump Tom(JUMP) / AUD
A$0,000001672
1 Jump Tom(JUMP) / GBP
0,000000836
1 Jump Tom(JUMP) / EUR
0,000000946
1 Jump Tom(JUMP) / USD
$0,0000011
1 Jump Tom(JUMP) / MYR
RM0,000004598
1 Jump Tom(JUMP) / TRY
0,000046277
1 Jump Tom(JUMP) / JPY
¥0,0001694
1 Jump Tom(JUMP) / ARS
ARS$0,001582724
1 Jump Tom(JUMP) / RUB
0,000088253
1 Jump Tom(JUMP) / INR
0,000097625
1 Jump Tom(JUMP) / IDR
Rp0,018333326
1 Jump Tom(JUMP) / PHP
0,000064614
1 Jump Tom(JUMP) / EGP
￡E.0,000051964
1 Jump Tom(JUMP) / BRL
R$0,000005918
1 Jump Tom(JUMP) / CAD
C$0,000001529
1 Jump Tom(JUMP) / BDT
0,000134695
1 Jump Tom(JUMP) / NGN
0,001594197
1 Jump Tom(JUMP) / COP
$0,004280155
1 Jump Tom(JUMP) / ZAR
R.0,000019041
1 Jump Tom(JUMP) / UAH
0,000046255
1 Jump Tom(JUMP) / TZS
T.Sh.0,002709355
1 Jump Tom(JUMP) / VES
Bs0,0002431
1 Jump Tom(JUMP) / CLP
$0,0010362
1 Jump Tom(JUMP) / PKR
Rs0,000311872
1 Jump Tom(JUMP) / KZT
0,000584474
1 Jump Tom(JUMP) / THB
฿0,000035607
1 Jump Tom(JUMP) / TWD
NT$0,000033814
1 Jump Tom(JUMP) / AED
د.إ0,000004037
1 Jump Tom(JUMP) / CHF
Fr0,00000088
1 Jump Tom(JUMP) / HKD
HK$0,000008536
1 Jump Tom(JUMP) / AMD
֏0,000421773
1 Jump Tom(JUMP) / MAD
.د.م0,000010197
1 Jump Tom(JUMP) / MXN
$0,000020405
1 Jump Tom(JUMP) / SAR
ريال0,000004125
1 Jump Tom(JUMP) / ETB
Br0,000169411
1 Jump Tom(JUMP) / KES
KSh0,000142109
1 Jump Tom(JUMP) / JOD
د.أ0,0000007799
1 Jump Tom(JUMP) / PLN
0,000004037
1 Jump Tom(JUMP) / RON
лв0,000004829
1 Jump Tom(JUMP) / SEK
kr0,000010384
1 Jump Tom(JUMP) / BGN
лв0,000001859
1 Jump Tom(JUMP) / HUF
Ft0,00036949
1 Jump Tom(JUMP) / CZK
0,000023166
1 Jump Tom(JUMP) / KWD
د.ك0,0000003366
1 Jump Tom(JUMP) / ILS
0,000003564
1 Jump Tom(JUMP) / BOB
Bs0,000007612
1 Jump Tom(JUMP) / AZN
0,00000187
1 Jump Tom(JUMP) / TJS
SM0,000010142
1 Jump Tom(JUMP) / GEL
0,000002981
1 Jump Tom(JUMP) / AOA
Kz0,001008249
1 Jump Tom(JUMP) / BHD
.د.ب0,0000004136
1 Jump Tom(JUMP) / BMD
$0,0000011
1 Jump Tom(JUMP) / DKK
kr0,000007095
1 Jump Tom(JUMP) / HNL
L0,000028974
1 Jump Tom(JUMP) / MUR
0,000050391
1 Jump Tom(JUMP) / NAD
$0,000019063
1 Jump Tom(JUMP) / NOK
kr0,000011066
1 Jump Tom(JUMP) / NZD
$0,000001914
1 Jump Tom(JUMP) / PAB
B/.0,0000011
1 Jump Tom(JUMP) / PGK
K0,000004642
1 Jump Tom(JUMP) / QAR
ر.ق0,000004015
1 Jump Tom(JUMP) / RSD
дин.0,000111529
1 Jump Tom(JUMP) / UZS
soʻm0,013253009
1 Jump Tom(JUMP) / ALL
L0,000092136
1 Jump Tom(JUMP) / ANG
ƒ0,000001969
1 Jump Tom(JUMP) / AWG
ƒ0,00000198
1 Jump Tom(JUMP) / BBD
$0,0000022
1 Jump Tom(JUMP) / BAM
KM0,000001848
1 Jump Tom(JUMP) / BIF
Fr0,0032538
1 Jump Tom(JUMP) / BND
$0,00000143
1 Jump Tom(JUMP) / BSD
$0,0000011
1 Jump Tom(JUMP) / JMD
$0,000176165
1 Jump Tom(JUMP) / KHR
0,004435475
1 Jump Tom(JUMP) / KMF
Fr0,0004653
1 Jump Tom(JUMP) / LAK
0,023913043
1 Jump Tom(JUMP) / LKR
රු0,000335357
1 Jump Tom(JUMP) / MDL
L0,000018722
1 Jump Tom(JUMP) / MGA
Ar0,00493273
1 Jump Tom(JUMP) / MOP
P0,000008811
1 Jump Tom(JUMP) / MVR
0,00001683
1 Jump Tom(JUMP) / MWK
MK0,001913043
1 Jump Tom(JUMP) / MZN
MT0,00007029
1 Jump Tom(JUMP) / NPR
रु0,000156288
1 Jump Tom(JUMP) / PYG
0,0078012
1 Jump Tom(JUMP) / RWF
Fr0,0016005
1 Jump Tom(JUMP) / SBD
$0,000009053
1 Jump Tom(JUMP) / SCR
0,000015037
1 Jump Tom(JUMP) / SRD
$0,000042625
1 Jump Tom(JUMP) / SVC
$0,000009636
1 Jump Tom(JUMP) / SZL
L0,000019063
1 Jump Tom(JUMP) / TMT
m0,00000385
1 Jump Tom(JUMP) / TND
د.ت0,0000032417
1 Jump Tom(JUMP) / TTD
$0,000007458
1 Jump Tom(JUMP) / UGX
Sh0,0038324
1 Jump Tom(JUMP) / XAF
Fr0,0006237
1 Jump Tom(JUMP) / XCD
$0,00000297
1 Jump Tom(JUMP) / XOF
Fr0,0006237
1 Jump Tom(JUMP) / XPF
Fr0,0001133
1 Jump Tom(JUMP) / BWP
P0,000014762
1 Jump Tom(JUMP) / BZD
$0,000002211
1 Jump Tom(JUMP) / CVE
$0,000104819
1 Jump Tom(JUMP) / DJF
Fr0,0001958
1 Jump Tom(JUMP) / DOP
$0,000070752
1 Jump Tom(JUMP) / DZD
د.ج0,000142945
1 Jump Tom(JUMP) / FJD
$0,000002486
1 Jump Tom(JUMP) / GNF
Fr0,0095645
1 Jump Tom(JUMP) / GTQ
Q0,000008437
1 Jump Tom(JUMP) / GYD
$0,000230604
1 Jump Tom(JUMP) / ISK
kr0,0001375

Jump Tom Mənbəyi

Jump Tom haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Jump Tom Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Jump Tom Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Jump Tom (JUMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JUMP qiyməti 0,0000011 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JUMP / USD cari qiyməti nədir?
JUMP / USD cari qiyməti $ 0,0000011 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Jump Tom üçün bazar dəyəri nədir?
JUMP üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JUMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JUMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
JUMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JUMP ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JUMP qiyməti (ATL) nədir?
JUMP ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
JUMP ticarət həcmi nədir?
JUMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 81,59K USD.
JUMP bu il daha da yüksələcək?
JUMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JUMP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:32:53 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

JUMP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0,0000011 USD

JUMP Ticarəti Edin

JUMP/USDT
$0,0000011
$0,0000011$0,0000011
-45,00%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.727,32
$109.727,32$109.727,32

+1,87%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.836,20
$3.836,20$3.836,20

+1,65%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03290
$0,03290$0,03290

+31,33%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,72
$185,72$185,72

+0,34%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.836,20
$3.836,20$3.836,20

+1,65%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.727,32
$109.727,32$109.727,32

+1,87%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,72
$185,72$185,72

+0,34%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4787
$2,4787$2,4787

+1,01%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18463
$0,18463$0,18463

+2,19%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002800
$0,002800$0,002800

-44,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00957
$0,00957$0,00957

-4,30%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038070
$0,0038070$0,0038070

+4.130,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0590
$0,0590$0,0590

+1.743,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000027300
$0,0000000000000000000000027300$0,0000000000000000000000027300

+446,00%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037215
$0,037215$0,037215

+99,86%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4221
$2,4221$2,4221

+86,57%