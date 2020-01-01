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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jimothy The Raccoon üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jimothy The Raccoon üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) texniki analizi

Bugünkü Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) texniki analizi

Jimothy The Raccoon analizi səhifəsi JIMOTHY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Jimothy The Raccoon analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006955---8,18%-4,36%+73,87%
Jimothy The Raccoon qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Jimothy The Raccoon texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Jimothy The Raccoon anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,006989
0,006986
R2
0,006986
0,006984
R1
0,006984
0,006983
PP
0,006981
0,006981
S1
0,006979
0,006979
S2
0,006976
0,006978
S3
0,006974
0,006976

Jimothy The Raccoon bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$0,14 M
$0,45 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,82 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,80 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$2,76 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,73 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jimothy The Raccoon kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJIMOTHYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jimothy The Raccoon haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Jimothy The Raccoon qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JIMOTHY/USD1
$0,007157
$0,007157$0,007157
+18,96%
8.60M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0,006955
$0,006955$0,006955
+16,55%
26.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JIMOTHY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0,006955 USD

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