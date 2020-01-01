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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jellyjelly üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Jellyjelly üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

JELLYJELLY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JELLYJELLY Qiymət Məlumatları

JELLYJELLY nədir

JELLYJELLY Rəsmi Veb-saytı

JELLYJELLY Tokenomikası

JELLYJELLY Qiymət Proqnozu

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Bugünkü jellyjelly (JELLYJELLY) texniki analizi

Bugünkü jellyjelly (JELLYJELLY) texniki analizi

jellyjelly analizi səhifəsi JELLYJELLY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda jellyjelly analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

jellyjelly (JELLYJELLY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,056122---2,86%-0,19%-14,13%
jellyjelly qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Jellyjelly texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Jellyjelly anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 11
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 6Neytral 6Alış 2
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0562
0,0562
R2
0,0562
0,05619
R1
0,05619
0,05619
PP
0,05619
0,05619
S1
0,05618
0,05618
S2
0,05618
0,05618
S3
0,05617
0,05618

Jellyjelly bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,47M
$7,04 M
$7,50 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,16 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Jellyjelly kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJELLYJELLYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

jellyjelly haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də jellyjelly (JELLYJELLY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı jellyjelly qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JELLYJELLY/USDT
$0,056127
$0,056127$0,056127
-0,71%
1.82M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JELLYJELLY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

1 JELLYJELLY = 0,056122 USD

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