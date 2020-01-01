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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Janction üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Janction üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Janction (JCT) texniki analizi

Bugünkü Janction (JCT) texniki analizi

Janction analizi səhifəsi JCT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Janction analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Janction (JCT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001877---48,30%-56,66%-41,95%
Janction qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Janction texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Janction anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 1
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 1Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001882
0,001881
R2
0,001881
0,00188
R1
0,00188
0,00188
PP
0,001879
0,001879
S1
0,001878
0,001878
S2
0,001877
0,001878
S3
0,001876
0,001877

Janction bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$2,41 M
$2,52 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$1,45 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$1,93 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,89 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Janction kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıJCTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Janction haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Janction (JCT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Janction qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
JCT/USDT
$0,001877
$0,001877$0,001877
-31,39%
111.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

JCT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JCT
JCT
USD
USD

1 JCT = 0,001877 USD

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