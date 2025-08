Stool Prisondente (JAILSTOOL) Məlumatları

The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

Rəsmi Veb-sayt: https://getjailstool.com/ Block Explorer https://solscan.io/token/AxriehR6Xw3adzHopnvMn7GcpRFcD41ddpiTWMg6pump