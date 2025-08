Jambo (J) Məlumatları

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone

Rəsmi Veb-sayt: https://www.jambo.technology/ Block Explorer https://solscan.io/token/Jambjx1oJoZNBZiqbiF9TqgatEZPdyfvYa9WVsKNzUh