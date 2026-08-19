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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Irys üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Irys üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Irys (IRYS) texniki analizi

Bugünkü Irys (IRYS) texniki analizi

Irys analizi səhifəsi IRYS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Irys analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Irys (IRYS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01294---18,42%+5,89%-63,22%
Irys qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Irys texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Irys anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 10
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 4Alış 5
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01295
0,01295
R2
0,01295
0,01294
R1
0,01294
0,01294
PP
0,01294
0,01294
S1
0,01293
0,01293
S2
0,01293
0,01293
S3
0,01292
0,01293

Irys bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$1,54 M
$1,65 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,26 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Irys kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıIRYSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15$0,00 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Irys haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Irys (IRYS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Irys qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
IRYS/USDT
$0,01293
$0,01293$0,01293
-3,79%
4.04M (USDT)
IRYS/USDC
$0,01294
$0,01294$0,01294
-4,21%
3.97M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

IRYS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IRYS
IRYS
USD
USD

1 IRYS = 0,01294 USD

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