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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Infinex üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Infinex üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Infinex (INX) texniki analizi

Bugünkü Infinex (INX) texniki analizi

Infinex analizi səhifəsi INX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Infinex analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Infinex (INX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008426--+6,68%+26,23%-18,54%
Infinex qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Infinex texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Infinex anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 3
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 1Alış 7
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00847
0,00846
R2
0,00846
0,00846
R1
0,00846
0,00846
PP
0,00845
0,00845
S1
0,00845
0,00845
S2
0,00844
0,00845
S3
0,00844
0,00844

Infinex bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,01M
$6,15 M
$7,16 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,09M
7 günlük aktiv alışlar
$1,23 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,33 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Infinex kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıINXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Infinex haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Infinex (INX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Infinex qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
INX/USDT
$0,008426
$0,008426$0,008426
-0,33%
8.29M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

INX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

INX
INX
USD
USD

1 INX = 0,008426 USD

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