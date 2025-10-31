Bugünkü canlı Intel qiyməti 40.7 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INTCON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INTCON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Intel qiyməti 40.7 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INTCON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INTCON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Intel Logosu

Intel qiyməti(INTCON)

1 INTCON / USD Canlı Qiyməti:

$40,7
$40,7$40,7
-0,85%1D
USD
Intel (INTCON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:40 (UTC+8)

Intel (INTCON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 40,14
$ 40,14$ 40,14
24 saat Aşağı
$ 41,45
$ 41,45$ 41,45
24 saat Yüksək

$ 40,14
$ 40,14$ 40,14

$ 41,45
$ 41,45$ 41,45

$ 42,38863945727811
$ 42,38863945727811$ 42,38863945727811

$ 23,741402264383435
$ 23,741402264383435$ 23,741402264383435

-0,27%

-0,85%

-1,15%

-1,15%

Intel (INTCON) canlı qiyməti $ 40,7. INTCON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 40,14 və ən yüksək $ 41,45 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. INTCON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 42,38863945727811, ən aşağı qiyməti isə $ 23,741402264383435 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, INTCON son bir saat ərzində -0,27%, 24 saat ərzində -0,85% və son 7 gündə isə -1,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Intel (INTCON) Bazar Məlumatları

No.1846

$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M

$ 54,72K
$ 54,72K$ 54,72K

$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M

48,24K
48,24K 48,24K

48.242,7049609
48.242,7049609 48.242,7049609

ETH

Intel üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,96M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,72K təşkil edir. INTCON üzrə dövriyyədə olan təklif 48,24K, ümumi təklif isə 48242.7049609 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,96M təşkil edir.

Intel (INTCON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Intel qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,3489-0,85%
30 Gün$ +7,32+21,92%
60 Gün$ +25,7+171,33%
90 Gün$ +25,7+171,33%
Bugünkü Intel Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün INTCON $ -0,3489 (-0,85%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Intel 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +7,32 (+21,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Intel 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə INTCON $ +25,7 (+171,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Intel 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +25,7 (+171,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Intel (INTCON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Intel Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Intel (INTCON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Intel investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- INTCON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Intel haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Intel satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Intel Qiymət Proqnozu (USD)

Intel (INTCON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Intel (INTCON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Intel üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Intel qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Intel (INTCON) Tokenomikası

Intel (INTCON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. INTCON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Intel (INTCON) necə alınır?

Necə Intel alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Intel Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

INTCON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Intel(INTCON) / VND
1.071.020,5
1 Intel(INTCON) / AUD
A$61,864
1 Intel(INTCON) / GBP
30,932
1 Intel(INTCON) / EUR
35,002
1 Intel(INTCON) / USD
$40,7
1 Intel(INTCON) / MYR
RM170,533
1 Intel(INTCON) / TRY
1.710,214
1 Intel(INTCON) / JPY
¥6.227,1
1 Intel(INTCON) / ARS
ARS$58.560,788
1 Intel(INTCON) / RUB
3.253,965
1 Intel(INTCON) / INR
3.607,241
1 Intel(INTCON) / IDR
Rp667.213,008
1 Intel(INTCON) / PHP
2.394,788
1 Intel(INTCON) / EGP
￡E.1.921,854
1 Intel(INTCON) / BRL
R$218,966
1 Intel(INTCON) / CAD
C$56,573
1 Intel(INTCON) / BDT
4.975,982
1 Intel(INTCON) / NGN
58.899,819
1 Intel(INTCON) / COP
$157.751,572
1 Intel(INTCON) / ZAR
R.702,482
1 Intel(INTCON) / UAH
1.708,993
1 Intel(INTCON) / TZS
T.Sh.99.999,9
1 Intel(INTCON) / VES
Bs8.994,7
1 Intel(INTCON) / CLP
$38.339,4
1 Intel(INTCON) / PKR
Rs11.483,912
1 Intel(INTCON) / KZT
21.591,35
1 Intel(INTCON) / THB
฿1.315,017
1 Intel(INTCON) / TWD
NT$1.250,711
1 Intel(INTCON) / AED
د.إ149,369
1 Intel(INTCON) / CHF
Fr32,56
1 Intel(INTCON) / HKD
HK$315,832
1 Intel(INTCON) / AMD
֏15.581,588
1 Intel(INTCON) / MAD
.د.م376,882
1 Intel(INTCON) / MXN
$754,171
1 Intel(INTCON) / SAR
ريال152,625
1 Intel(INTCON) / ETB
Br6.257,625
1 Intel(INTCON) / KES
KSh5.258,033
1 Intel(INTCON) / JOD
د.أ28,8563
1 Intel(INTCON) / PLN
148,962
1 Intel(INTCON) / RON
лв178,673
1 Intel(INTCON) / SEK
kr383,801
1 Intel(INTCON) / BGN
лв68,376
1 Intel(INTCON) / HUF
Ft13.657,699
1 Intel(INTCON) / CZK
855,514
1 Intel(INTCON) / KWD
د.ك12,4542
1 Intel(INTCON) / ILS
132,275
1 Intel(INTCON) / BOB
Bs281,237
1 Intel(INTCON) / AZN
69,19
1 Intel(INTCON) / TJS
SM374,44
1 Intel(INTCON) / GEL
110,297
1 Intel(INTCON) / AOA
Kz37.305,213
1 Intel(INTCON) / BHD
.د.ب15,3032
1 Intel(INTCON) / BMD
$40,7
1 Intel(INTCON) / DKK
kr262,515
1 Intel(INTCON) / HNL
L1.068,782
1 Intel(INTCON) / MUR
1.851,036
1 Intel(INTCON) / NAD
$700,854
1 Intel(INTCON) / NOK
kr409,035
1 Intel(INTCON) / NZD
$70,818
1 Intel(INTCON) / PAB
B/.40,7
1 Intel(INTCON) / PGK
K171,754
1 Intel(INTCON) / QAR
ر.ق148,148
1 Intel(INTCON) / RSD
дин.4.120,468
1 Intel(INTCON) / UZS
soʻm490.361,333
1 Intel(INTCON) / ALL
L3.403,741
1 Intel(INTCON) / ANG
ƒ72,853
1 Intel(INTCON) / AWG
ƒ73,26
1 Intel(INTCON) / BBD
$81,4
1 Intel(INTCON) / BAM
KM68,376
1 Intel(INTCON) / BIF
Fr120.390,6
1 Intel(INTCON) / BND
$52,91
1 Intel(INTCON) / BSD
$40,7
1 Intel(INTCON) / JMD
$6.507,523
1 Intel(INTCON) / KHR
163.453,642
1 Intel(INTCON) / KMF
Fr17.216,1
1 Intel(INTCON) / LAK
884.782,591
1 Intel(INTCON) / LKR
රු12.389,487
1 Intel(INTCON) / MDL
L687,016
1 Intel(INTCON) / MGA
Ar182.511,01
1 Intel(INTCON) / MOP
P325,6
1 Intel(INTCON) / MVR
622,71
1 Intel(INTCON) / MWK
MK70.659,677
1 Intel(INTCON) / MZN
MT2.600,73
1 Intel(INTCON) / NPR
रु5.773,702
1 Intel(INTCON) / PYG
288.644,4
1 Intel(INTCON) / RWF
Fr59.055,7
1 Intel(INTCON) / SBD
$334,961
1 Intel(INTCON) / SCR
573,056
1 Intel(INTCON) / SRD
$1.577,125
1 Intel(INTCON) / SVC
$356,125
1 Intel(INTCON) / SZL
L700,854
1 Intel(INTCON) / TMT
m142,45
1 Intel(INTCON) / TND
د.ت119,5766
1 Intel(INTCON) / TTD
$275,539
1 Intel(INTCON) / UGX
Sh141.798,8
1 Intel(INTCON) / XAF
Fr23.036,2
1 Intel(INTCON) / XCD
$109,89
1 Intel(INTCON) / XOF
Fr23.036,2
1 Intel(INTCON) / XPF
Fr4.192,1
1 Intel(INTCON) / BWP
P545,38
1 Intel(INTCON) / BZD
$81,807
1 Intel(INTCON) / CVE
$3.871,384
1 Intel(INTCON) / DJF
Fr7.203,9
1 Intel(INTCON) / DOP
$2.611,719
1 Intel(INTCON) / DZD
د.ج5.289,779
1 Intel(INTCON) / FJD
$91,982
1 Intel(INTCON) / GNF
Fr353.886,5
1 Intel(INTCON) / GTQ
Q311,762
1 Intel(INTCON) / GYD
$8.519,731
1 Intel(INTCON) / ISK
kr5.087,5

Intel Mənbəyi

Intel haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Intel Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Intel Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Intel (INTCON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı INTCON qiyməti 40,7 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
INTCON / USD cari qiyməti nədir?
INTCON / USD cari qiyməti $ 40,7 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Intel üçün bazar dəyəri nədir?
INTCON üçün bazar dəyəri $ 1,96M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
INTCON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
INTCON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 48,24K USD təşkil edir.
INTCON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
INTCON ATH qiyməti olan 42,38863945727811 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı INTCON qiyməti (ATL) nədir?
INTCON ATL qiyməti olan 23,741402264383435 USD dəyərinə endi.
INTCON ticarət həcmi nədir?
INTCON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,72K USD.
INTCON bu il daha da yüksələcək?
INTCON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün INTCON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:40 (UTC+8)

Intel (INTCON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

