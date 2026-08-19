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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, INIT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, INIT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü INIT (INIT) texniki analizi

Bugünkü INIT (INIT) texniki analizi

INIT analizi səhifəsi INIT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda INIT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

INIT (INIT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05122---2,79%-1,09%-40,61%
INIT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

INIT texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış INIT anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 2
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05123
0,05123
R2
0,05123
0,05122
R1
0,05122
0,05122
PP
0,05122
0,05122
S1
0,05121
0,05121
S2
0,05121
0,05121
S3
0,0512
0,05121

INIT bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,17M
$4,18 M
$4,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

INIT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıINITUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,11 M0,05
2026-08-18-$0,18 M0,05
2026-08-17$0,02 M0,05
2026-08-16$0,00 M0,05
2026-08-15-$0,11 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

INIT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də INIT (INIT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı INIT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
INIT/USDT
$0,05122
$0,05122$0,05122
-0,50%
1.14M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

INIT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0,05122 USD

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