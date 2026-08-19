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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, INFINIT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, INFINIT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü INFINIT (IN) texniki analizi

Bugünkü INFINIT (IN) texniki analizi

INFINIT analizi səhifəsi IN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda INFINIT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

INFINIT (IN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0311---2,76%-22,89%-48,25%
INFINIT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

INFINIT texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış INFINIT anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 5
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 3Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03116
0,03115
R2
0,03115
0,03114
R1
0,03114
0,03114
PP
0,03113
0,03113
S1
0,03112
0,03112
S2
0,03111
0,03112
S3
0,0311
0,03111

INFINIT bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$4,05 M
$4,24 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

INFINIT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18$0,00 M0,03
2026-08-17$0,00 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,00 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

INFINIT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də INFINIT (IN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı INFINIT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
IN/USDT
$0,0311
$0,0311$0,0311
-0,76%
2.25M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

IN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0,0311 USD

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