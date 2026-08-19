Bugünkü Immunefi (IMU) texniki analizi
Immunefi (IMU) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,002238
|--
|-1,37%
|+112,53%
|+6,16%
Immunefi kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|-$0,04 M
|0,00
|2026-08-18
|-$0,03 M
|0,00
|2026-08-17
|-$0,16 M
|0,00
|2026-08-16
|-$0,01 M
|0,00
|2026-08-15
|-$0,10 M
|0,00
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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İmtina
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