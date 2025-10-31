Bugünkü canlı IdleTradeX qiyməti 0.0000751 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IDLETRADEX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IDLETRADEX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı IdleTradeX qiyməti 0.0000751 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IDLETRADEX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IDLETRADEX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IdleTradeX Logosu

IdleTradeX qiyməti(IDLETRADEX)

1 IDLETRADEX / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000751
-7,28%1D
USD
IdleTradeX (IDLETRADEX) Canlı Qiymət Qrafiki
IdleTradeX (IDLETRADEX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000071
24 saat Aşağı
$ 0,000142
24 saat Yüksək

$ 0,000071
$ 0,000142
--
--
-0,67%

-7,28%

-98,12%

-98,12%

IdleTradeX (IDLETRADEX) canlı qiyməti $ 0,0000751. IDLETRADEX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000071 və ən yüksək $ 0,000142 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IDLETRADEX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IDLETRADEX son bir saat ərzində -0,67%, 24 saat ərzində -7,28% və son 7 gündə isə -98,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Bazar Məlumatları

--
$ 72,37K
$ 3,76M
--
50.000.000.000
BASE

IdleTradeX üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 72,37K təşkil edir. IDLETRADEX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 50000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,76M təşkil edir.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün IdleTradeX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000005897-7,28%
30 Gün$ -0,0049249-98,50%
60 Gün$ -0,0049249-98,50%
90 Gün$ -0,0049249-98,50%
Bugünkü IdleTradeX Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün IDLETRADEX $ -0,000005897 (-7,28%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

IdleTradeX 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0049249 (-98,50%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

IdleTradeX 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə IDLETRADEX $ -0,0049249 (-98,50%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

IdleTradeX 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0049249 (-98,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

IdleTradeX (IDLETRADEX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi IdleTradeX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Nədir?

IdleTradeX is a decentralized marketplace for idle goods, combining NFT authentication, real-world asset (RWA) tokenization, and on-chain settlement. It ensures second-hand items are traded with verified authenticity, transparency, and sustainable incentives.

IdleTradeX MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC IdleTradeX investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- IDLETRADEX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə IdleTradeX haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız IdleTradeX satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

IdleTradeX Qiymət Proqnozu (USD)

IdleTradeX (IDLETRADEX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? IdleTradeX (IDLETRADEX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? IdleTradeX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

IdleTradeX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IdleTradeX (IDLETRADEX) Tokenomikası

IdleTradeX (IDLETRADEX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IDLETRADEX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

IdleTradeX (IDLETRADEX) necə alınır?

Necə IdleTradeX alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım IdleTradeX Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

IDLETRADEX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / VND
1,9762565
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AUD
A$0,000114152
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / GBP
0,000057076
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / EUR
0,000064586
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / USD
$0,0000751
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MYR
RM0,000313918
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TRY
0,003159457
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / JPY
¥0,0115654
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ARS
ARS$0,108056884
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / RUB
0,006025273
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / INR
0,006665125
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / IDR
Rp1,251666166
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PHP
0,004411374
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / EGP
￡E.0,003547724
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BRL
R$0,000404038
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / CAD
C$0,000104389
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BDT
0,009195995
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / NGN
0,108840177
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / COP
$0,292217855
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ZAR
R.0,001299981
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / UAH
0,003157955
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TZS
T.Sh.0,184975055
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / VES
Bs0,0165971
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / CLP
$0,0707442
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PKR
Rs0,021292352
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / KZT
0,039903634
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / THB
฿0,002430987
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TWD
NT$0,002308574
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AED
د.إ0,000275617
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / CHF
Fr0,00006008
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / HKD
HK$0,000582776
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AMD
֏0,028795593
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MAD
.د.م0,000696177
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MXN
$0,001393105
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SAR
ريال0,000281625
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ETB
Br0,011566151
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / KES
KSh0,009702169
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / JOD
د.أ0,0000532459
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PLN
0,000275617
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / RON
лв0,000329689
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SEK
kr0,000708944
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BGN
лв0,000126919
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / HUF
Ft0,02522609
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / CZK
0,001581606
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / KWD
د.ك0,0000229806
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ILS
0,000243324
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BOB
Bs0,000519692
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AZN
0,00012767
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TJS
SM0,000692422
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / GEL
0,000203521
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AOA
Kz0,068835909
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BHD
.د.ب0,0000282376
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BMD
$0,0000751
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / DKK
kr0,000484395
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / HNL
L0,001978134
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MUR
0,003440331
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / NAD
$0,001301483
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / NOK
kr0,000755506
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / NZD
$0,000130674
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PAB
B/.0,0000751
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PGK
K0,000316922
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / QAR
ر.ق0,000274115
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / RSD
дин.0,007614389
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / UZS
soʻm0,904819069
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ALL
L0,006290376
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ANG
ƒ0,000134429
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / AWG
ƒ0,00013518
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BBD
$0,0001502
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BAM
KM0,000126168
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BIF
Fr0,2221458
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BND
$0,00009763
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BSD
$0,0000751
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / JMD
$0,012027265
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / KHR
0,302821975
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / KMF
Fr0,0317673
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / LAK
1,632608663
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / LKR
රු0,022895737
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MDL
L0,001278202
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MGA
Ar0,33677093
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MOP
P0,000601551
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MVR
0,00114903
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MWK
MK0,130608663
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / MZN
MT0,00479889
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / NPR
रु0,010670208
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / PYG
0,5326092
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / RWF
Fr0,1092705
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SBD
$0,000618073
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SCR
0,001026617
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SRD
$0,002910125
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SVC
$0,000657876
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / SZL
L0,001301483
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TMT
m0,00026285
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TND
د.ت0,0002213197
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / TTD
$0,000509178
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / UGX
Sh0,2616484
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / XAF
Fr0,0425817
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / XCD
$0,00020277
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / XOF
Fr0,0425817
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / XPF
Fr0,0077353
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BWP
P0,001007842
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / BZD
$0,000150951
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / CVE
$0,007156279
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / DJF
Fr0,0133678
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / DOP
$0,004830432
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / DZD
د.ج0,009759245
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / FJD
$0,000169726
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / GNF
Fr0,6529945
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / GTQ
Q0,000576017
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / GYD
$0,015743964
1 IdleTradeX(IDLETRADEX) / ISK
kr0,0093875

IdleTradeX Mənbəyi

IdleTradeX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi IdleTradeX Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: IdleTradeX Haqqında Digər Suallar

Bugünkü IdleTradeX (IDLETRADEX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IDLETRADEX qiyməti 0,0000751 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IDLETRADEX / USD cari qiyməti nədir?
IDLETRADEX / USD cari qiyməti $ 0,0000751 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
IdleTradeX üçün bazar dəyəri nədir?
IDLETRADEX üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IDLETRADEX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IDLETRADEX aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
IDLETRADEX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IDLETRADEX ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IDLETRADEX qiyməti (ATL) nədir?
IDLETRADEX ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
IDLETRADEX ticarət həcmi nədir?
IDLETRADEX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 72,37K USD.
IDLETRADEX bu il daha da yüksələcək?
IDLETRADEX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IDLETRADEX qiymət proqnozuna baxın.
IdleTradeX (IDLETRADEX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

