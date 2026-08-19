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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Impossible Cloud Net üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Impossible Cloud Net üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ICNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ICNT Qiymət Məlumatları

ICNT nədir

ICNT Whitepaper

ICNT Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Impossible Cloud Net (ICNT) texniki analizi

Bugünkü Impossible Cloud Net (ICNT) texniki analizi

Impossible Cloud Net analizi səhifəsi ICNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Impossible Cloud Net analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Impossible Cloud Net (ICNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,12289---8,34%-33,86%-60,99%
Impossible Cloud Net qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Impossible Cloud Net texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Impossible Cloud Net anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 8
Neytral 12
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 7Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1233
0,1232
R2
0,1232
0,1232
R1
0,1232
0,1232
PP
0,1231
0,1231
S1
0,1231
0,1231
S2
0,123
0,1231
S3
0,123
0,123

Impossible Cloud Net bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,55M
$3,37 M
$2,82 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Impossible Cloud Net kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıICNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,12
2026-08-18-$0,02 M0,13
2026-08-17$0,00 M0,13
2026-08-16$0,00 M0,13
2026-08-15$0,02 M0,13

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Impossible Cloud Net haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Impossible Cloud Net (ICNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Impossible Cloud Net qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ICNT/USDT
$0,12289
$0,12289$0,12289
-3,88%
433.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ICNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0,12289 USD

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