iShares Gold Trust Logosu

iShares Gold Trust qiyməti(IAUON)

1 IAUON / USD Canlı Qiyməti:

$75,88
$75,88$75,88
+0,70%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:06 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 73,82
$ 73,82$ 73,82
24 saat Aşağı
$ 76,22
$ 76,22$ 76,22
24 saat Yüksək

$ 73,82
$ 73,82$ 73,82

$ 76,22
$ 76,22$ 76,22

$ 82,53676920433921
$ 82,53676920433921$ 82,53676920433921

$ 66,2823140111318
$ 66,2823140111318$ 66,2823140111318

-0,08%

+0,70%

-2,39%

-2,39%

iShares Gold Trust (IAUON) canlı qiyməti $ 75,88. IAUON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 73,82 və ən yüksək $ 76,22 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IAUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 82,53676920433921, ən aşağı qiyməti isə $ 66,2823140111318 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IAUON son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +0,70% və son 7 gündə isə -2,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

iShares Gold Trust (IAUON) Bazar Məlumatları

No.1202

$ 9,07M
$ 9,07M$ 9,07M

$ 56,71K
$ 56,71K$ 56,71K

$ 9,07M
$ 9,07M$ 9,07M

119,51K
119,51K 119,51K

119.513,79802074
119.513,79802074 119.513,79802074

ETH

iShares Gold Trust üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,71K təşkil edir. IAUON üzrə dövriyyədə olan təklif 119,51K, ümumi təklif isə 119513.79802074 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,07M təşkil edir.

iShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün iShares Gold Trust qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,5275+0,70%
30 Gün$ +2,99+4,10%
60 Gün$ +25,88+51,76%
90 Gün$ +25,88+51,76%
Bugünkü iShares Gold Trust Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün IAUON $ +0,5275 (+0,70%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

iShares Gold Trust 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +2,99 (+4,10%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

iShares Gold Trust 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə IAUON $ +25,88 (+51,76%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

iShares Gold Trust 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +25,88 (+51,76%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

iShares Gold Trust (IAUON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi iShares Gold Trust Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

iShares Gold Trust (IAUON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC iShares Gold Trust investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- IAUON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə iShares Gold Trust haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız iShares Gold Trust satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

iShares Gold Trust Qiymət Proqnozu (USD)

iShares Gold Trust (IAUON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? iShares Gold Trust (IAUON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? iShares Gold Trust üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

iShares Gold Trust qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

iShares Gold Trust (IAUON) Tokenomikası

iShares Gold Trust (IAUON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IAUON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

iShares Gold Trust (IAUON) necə alınır?

Necə iShares Gold Trust alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım iShares Gold Trust Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

IAUON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 iShares Gold Trust(IAUON) / VND
1.996.782,2
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AUD
A$115,3376
1 iShares Gold Trust(IAUON) / GBP
57,6688
1 iShares Gold Trust(IAUON) / EUR
65,2568
1 iShares Gold Trust(IAUON) / USD
$75,88
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MYR
RM317,9372
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TRY
3.188,4776
1 iShares Gold Trust(IAUON) / JPY
¥11.609,64
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ARS
ARS$109.179,1792
1 iShares Gold Trust(IAUON) / RUB
6.066,606
1 iShares Gold Trust(IAUON) / INR
6.725,2444
1 iShares Gold Trust(IAUON) / IDR
Rp1.243.934,2272
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PHP
4.464,7792
1 iShares Gold Trust(IAUON) / EGP
￡E.3.583,0536
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BRL
R$408,2344
1 iShares Gold Trust(IAUON) / CAD
C$105,4732
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BDT
9.277,0888
1 iShares Gold Trust(IAUON) / NGN
109.811,2596
1 iShares Gold Trust(IAUON) / COP
$294.107,8448
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ZAR
R.1.309,6888
1 iShares Gold Trust(IAUON) / UAH
3.186,2012
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TZS
T.Sh.186.437,16
1 iShares Gold Trust(IAUON) / VES
Bs16.769,48
1 iShares Gold Trust(IAUON) / CLP
$71.478,96
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PKR
Rs21.410,3008
1 iShares Gold Trust(IAUON) / KZT
40.254,34
1 iShares Gold Trust(IAUON) / THB
฿2.451,6828
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TWD
NT$2.331,7924
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AED
د.إ278,4796
1 iShares Gold Trust(IAUON) / CHF
Fr60,704
1 iShares Gold Trust(IAUON) / HKD
HK$588,8288
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AMD
֏29.049,8992
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MAD
.د.م702,6488
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MXN
$1.406,0564
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SAR
ريال284,55
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ETB
Br11.666,55
1 iShares Gold Trust(IAUON) / KES
KSh9.802,9372
1 iShares Gold Trust(IAUON) / JOD
د.أ53,79892
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PLN
277,7208
1 iShares Gold Trust(IAUON) / RON
лв333,1132
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SEK
kr715,5484
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BGN
лв127,4784
1 iShares Gold Trust(IAUON) / HUF
Ft25.463,0516
1 iShares Gold Trust(IAUON) / CZK
1.594,9976
1 iShares Gold Trust(IAUON) / KWD
د.ك23,21928
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ILS
246,61
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BOB
Bs524,3308
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AZN
128,996
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TJS
SM698,096
1 iShares Gold Trust(IAUON) / GEL
205,6348
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AOA
Kz69.550,8492
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BHD
.د.ب28,53088
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BMD
$75,88
1 iShares Gold Trust(IAUON) / DKK
kr489,426
1 iShares Gold Trust(IAUON) / HNL
L1.992,6088
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MUR
3.451,0224
1 iShares Gold Trust(IAUON) / NAD
$1.306,6536
1 iShares Gold Trust(IAUON) / NOK
kr762,594
1 iShares Gold Trust(IAUON) / NZD
$132,0312
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PAB
B/.75,88
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PGK
K320,2136
1 iShares Gold Trust(IAUON) / QAR
ر.ق276,2032
1 iShares Gold Trust(IAUON) / RSD
дин.7.682,0912
1 iShares Gold Trust(IAUON) / UZS
soʻm914.216,6572
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ALL
L6.345,8444
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ANG
ƒ135,8252
1 iShares Gold Trust(IAUON) / AWG
ƒ136,584
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BBD
$151,76
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BAM
KM127,4784
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BIF
Fr224.453,04
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BND
$98,644
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BSD
$75,88
1 iShares Gold Trust(IAUON) / JMD
$12.132,4532
1 iShares Gold Trust(IAUON) / KHR
304.738,6328
1 iShares Gold Trust(IAUON) / KMF
Fr32.097,24
1 iShares Gold Trust(IAUON) / LAK
1.649.565,1844
1 iShares Gold Trust(IAUON) / LKR
රු23.098,6308
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MDL
L1.280,8544
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MGA
Ar340.268,684
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MOP
P607,04
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MVR
1.160,964
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MWK
MK131.736,0268
1 iShares Gold Trust(IAUON) / MZN
MT4.848,732
1 iShares Gold Trust(IAUON) / NPR
रु10.764,3368
1 iShares Gold Trust(IAUON) / PYG
538.140,96
1 iShares Gold Trust(IAUON) / RWF
Fr110.101,88
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SBD
$624,4924
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SCR
1.068,3904
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SRD
$2.940,35
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SVC
$663,95
1 iShares Gold Trust(IAUON) / SZL
L1.306,6536
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TMT
m265,58
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TND
د.ت222,93544
1 iShares Gold Trust(IAUON) / TTD
$513,7076
1 iShares Gold Trust(IAUON) / UGX
Sh264.365,92
1 iShares Gold Trust(IAUON) / XAF
Fr42.948,08
1 iShares Gold Trust(IAUON) / XCD
$204,876
1 iShares Gold Trust(IAUON) / XOF
Fr42.948,08
1 iShares Gold Trust(IAUON) / XPF
Fr7.815,64
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BWP
P1.016,792
1 iShares Gold Trust(IAUON) / BZD
$152,5188
1 iShares Gold Trust(IAUON) / CVE
$7.217,7056
1 iShares Gold Trust(IAUON) / DJF
Fr13.430,76
1 iShares Gold Trust(IAUON) / DOP
$4.869,2196
1 iShares Gold Trust(IAUON) / DZD
د.ج9.862,1236
1 iShares Gold Trust(IAUON) / FJD
$171,4888
1 iShares Gold Trust(IAUON) / GNF
Fr659.776,6
1 iShares Gold Trust(IAUON) / GTQ
Q581,2408
1 iShares Gold Trust(IAUON) / GYD
$15.883,9604
1 iShares Gold Trust(IAUON) / ISK
kr9.485

iShares Gold Trust Mənbəyi

iShares Gold Trust haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi iShares Gold Trust Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: iShares Gold Trust Haqqında Digər Suallar

Bugünkü iShares Gold Trust (IAUON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IAUON qiyməti 75,88 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IAUON / USD cari qiyməti nədir?
IAUON / USD cari qiyməti $ 75,88 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
iShares Gold Trust üçün bazar dəyəri nədir?
IAUON üçün bazar dəyəri $ 9,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IAUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IAUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 119,51K USD təşkil edir.
IAUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IAUON ATH qiyməti olan 82,53676920433921 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IAUON qiyməti (ATL) nədir?
IAUON ATL qiyməti olan 66,2823140111318 USD dəyərinə endi.
IAUON ticarət həcmi nədir?
IAUON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,71K USD.
IAUON bu il daha da yüksələcək?
IAUON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IAUON qiymət proqnozuna baxın.
iShares Gold Trust (IAUON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

