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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hyperlane üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hyperlane üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Hyperlane (HYPER) texniki analizi

Bugünkü Hyperlane (HYPER) texniki analizi

Hyperlane analizi səhifəsi HYPER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Hyperlane analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Hyperlane (HYPER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06245---1,87%-3,29%-45,63%
Hyperlane qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Hyperlane texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Hyperlane anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 3
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06245
0,06242
R2
0,06242
0,06238
R1
0,06236
0,06236
PP
0,06233
0,06233
S1
0,06227
0,06229
S2
0,06224
0,06227
S3
0,06218
0,06224

Hyperlane bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,27M
$6,40 M
$7,67 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hyperlane kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHYPERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,06
2026-08-18-$0,07 M0,06
2026-08-17$0,03 M0,06
2026-08-16-$0,02 M0,06
2026-08-15-$0,10 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Hyperlane (HYPER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Hyperlane qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HYPER/USDT
$0,06245
$0,06245$0,06245
+0,62%
917.45K (USDT)
HYPER/USDC
$0,06249
$0,06249$0,06249
+0,80%
872.02K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HYPER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 HYPER = 0,06245 USD

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