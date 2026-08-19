Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hyperliquid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hyperliquid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HYPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HYPE Qiymət Məlumatları

HYPE nədir

HYPE Whitepaper

HYPE Rəsmi Veb-saytı

HYPE Tokenomikası

HYPE Qiymət Proqnozu

HYPE Qiymət Tarixçəsi

HYPE Alış Bələdçisi

HYPE / Fiat Valyuta Çevirən

HYPE Spot

HYPE USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Hyperliquid (HYPE) texniki analizi

Bugünkü Hyperliquid (HYPE) texniki analizi

Hyperliquid analizi səhifəsi HYPE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Hyperliquid analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Hyperliquid (HYPE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$58,57--+7,44%-2,55%+0,22%
Hyperliquid qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Hyperliquid texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Hyperliquid anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 2
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
58,5456
58,5443
R2
58,5443
58,5435
R1
58,5436
58,543
PP
58,5423
58,5423
S1
58,5416
58,5415
S2
58,5403
58,541
S3
58,5396
58,5403

Hyperliquid bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
26,41M
$121,78 M
$95,37 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,12M
3 günlük aktiv alışlar
$292,29 M
3 günlük aktiv satışlar
$292,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,91M
7 günlük aktiv alışlar
$683,53 M
7 günlük aktiv satışlar
$684,44 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hyperliquid kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHYPEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$1,15 M58,46
2026-08-18-$1,12 M59,40
2026-08-17$1,00 M59,29
2026-08-16-$1,52 M57,45
2026-08-15$0,90 M56,81

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hyperliquid haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Hyperliquid (HYPE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Hyperliquid qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HYPE/USDT
$58,57
$58,57$58,57
-1,44%
15.14K (USDT)
HYPE/USDC
$58,55
$58,55$58,55
-1,43%
1.52K (USDT)
HYPE/USD1
$58,6
$58,6$58,6
-1,41%
1.06K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HYPE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 58,57 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.