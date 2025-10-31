Bugünkü canlı HUMP AI qiyməti 0.000033 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HUMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HUMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı HUMP AI qiyməti 0.000033 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HUMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HUMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HUMP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HUMP Qiymət Məlumatları

HUMP Whitepaper

HUMP Rəsmi Veb-saytı

HUMP Tokenomikası

HUMP Qiymət Proqnozu

HUMP Qiymət Tarixçəsi

HUMP Alış Bələdçisi

HUMP / Fiat Valyuta Çevirən

HUMP Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

HUMP AI Logosu

HUMP AI qiyməti(HUMP)

1 HUMP / USD Canlı Qiyməti:

$0,000033
$0,000033$0,000033
+3,12%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:52 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003
$ 0,00003$ 0,00003
24 saat Aşağı
$ 0,000041
$ 0,000041$ 0,000041
24 saat Yüksək

$ 0,00003
$ 0,00003$ 0,00003

$ 0,000041
$ 0,000041$ 0,000041

--
----

--
----

0,00%

+3,12%

+32,00%

+32,00%

HUMP AI (HUMP) canlı qiyməti $ 0,000033. HUMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003 və ən yüksək $ 0,000041 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HUMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HUMP son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +3,12% və son 7 gündə isə +32,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HUMP AI (HUMP) Bazar Məlumatları

--
----

$ 6,31K
$ 6,31K$ 6,31K

$ 165,00K
$ 165,00K$ 165,00K

--
----

5.000.000.000
5.000.000.000 5.000.000.000

BSC

HUMP AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,31K təşkil edir. HUMP üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 5000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 165,00K təşkil edir.

HUMP AI (HUMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün HUMP AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000001+3,12%
30 Gün$ -0,000006-15,39%
60 Gün$ -0,024967-99,87%
90 Gün$ -0,024967-99,87%
Bugünkü HUMP AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HUMP $ +0,000001 (+3,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

HUMP AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000006 (-15,39%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

HUMP AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HUMP $ -0,024967 (-99,87%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

HUMP AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,024967 (-99,87%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

HUMP AI (HUMP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi HUMP AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

HUMP AI (HUMP) Nədir?

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC HUMP AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- HUMP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə HUMP AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız HUMP AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

HUMP AI Qiymət Proqnozu (USD)

HUMP AI (HUMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HUMP AI (HUMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HUMP AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HUMP AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HUMP AI (HUMP) Tokenomikası

HUMP AI (HUMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HUMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

HUMP AI (HUMP) necə alınır?

Necə HUMP AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım HUMP AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HUMP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 HUMP AI(HUMP) / VND
0,868395
1 HUMP AI(HUMP) / AUD
A$0,00005016
1 HUMP AI(HUMP) / GBP
0,00002508
1 HUMP AI(HUMP) / EUR
0,00002838
1 HUMP AI(HUMP) / USD
$0,000033
1 HUMP AI(HUMP) / MYR
RM0,00013827
1 HUMP AI(HUMP) / TRY
0,00138666
1 HUMP AI(HUMP) / JPY
¥0,005049
1 HUMP AI(HUMP) / ARS
ARS$0,04748172
1 HUMP AI(HUMP) / RUB
0,00263835
1 HUMP AI(HUMP) / INR
0,00292479
1 HUMP AI(HUMP) / IDR
Rp0,54098352
1 HUMP AI(HUMP) / PHP
0,00194172
1 HUMP AI(HUMP) / EGP
￡E.0,00155826
1 HUMP AI(HUMP) / BRL
R$0,00017754
1 HUMP AI(HUMP) / CAD
C$0,00004587
1 HUMP AI(HUMP) / BDT
0,00403458
1 HUMP AI(HUMP) / NGN
0,04775661
1 HUMP AI(HUMP) / COP
$0,12790668
1 HUMP AI(HUMP) / ZAR
R.0,00056958
1 HUMP AI(HUMP) / UAH
0,00138567
1 HUMP AI(HUMP) / TZS
T.Sh.0,081081
1 HUMP AI(HUMP) / VES
Bs0,007293
1 HUMP AI(HUMP) / CLP
$0,031086
1 HUMP AI(HUMP) / PKR
Rs0,00931128
1 HUMP AI(HUMP) / KZT
0,0175065
1 HUMP AI(HUMP) / THB
฿0,00106623
1 HUMP AI(HUMP) / TWD
NT$0,00101409
1 HUMP AI(HUMP) / AED
د.إ0,00012111
1 HUMP AI(HUMP) / CHF
Fr0,0000264
1 HUMP AI(HUMP) / HKD
HK$0,00025608
1 HUMP AI(HUMP) / AMD
֏0,01263372
1 HUMP AI(HUMP) / MAD
.د.م0,00030558
1 HUMP AI(HUMP) / MXN
$0,00061149
1 HUMP AI(HUMP) / SAR
ريال0,00012375
1 HUMP AI(HUMP) / ETB
Br0,00507375
1 HUMP AI(HUMP) / KES
KSh0,00426327
1 HUMP AI(HUMP) / JOD
د.أ0,000023397
1 HUMP AI(HUMP) / PLN
0,00012078
1 HUMP AI(HUMP) / RON
лв0,00014487
1 HUMP AI(HUMP) / SEK
kr0,00031119
1 HUMP AI(HUMP) / BGN
лв0,00005544
1 HUMP AI(HUMP) / HUF
Ft0,01107381
1 HUMP AI(HUMP) / CZK
0,00069366
1 HUMP AI(HUMP) / KWD
د.ك0,000010098
1 HUMP AI(HUMP) / ILS
0,00010725
1 HUMP AI(HUMP) / BOB
Bs0,00022803
1 HUMP AI(HUMP) / AZN
0,0000561
1 HUMP AI(HUMP) / TJS
SM0,0003036
1 HUMP AI(HUMP) / GEL
0,00008943
1 HUMP AI(HUMP) / AOA
Kz0,03024747
1 HUMP AI(HUMP) / BHD
.د.ب0,000012408
1 HUMP AI(HUMP) / BMD
$0,000033
1 HUMP AI(HUMP) / DKK
kr0,00021285
1 HUMP AI(HUMP) / HNL
L0,00086658
1 HUMP AI(HUMP) / MUR
0,00150084
1 HUMP AI(HUMP) / NAD
$0,00056826
1 HUMP AI(HUMP) / NOK
kr0,00033165
1 HUMP AI(HUMP) / NZD
$0,00005742
1 HUMP AI(HUMP) / PAB
B/.0,000033
1 HUMP AI(HUMP) / PGK
K0,00013926
1 HUMP AI(HUMP) / QAR
ر.ق0,00012012
1 HUMP AI(HUMP) / RSD
дин.0,00334092
1 HUMP AI(HUMP) / UZS
soʻm0,39759027
1 HUMP AI(HUMP) / ALL
L0,00275979
1 HUMP AI(HUMP) / ANG
ƒ0,00005907
1 HUMP AI(HUMP) / AWG
ƒ0,0000594
1 HUMP AI(HUMP) / BBD
$0,000066
1 HUMP AI(HUMP) / BAM
KM0,00005544
1 HUMP AI(HUMP) / BIF
Fr0,097614
1 HUMP AI(HUMP) / BND
$0,0000429
1 HUMP AI(HUMP) / BSD
$0,000033
1 HUMP AI(HUMP) / JMD
$0,00527637
1 HUMP AI(HUMP) / KHR
0,13252998
1 HUMP AI(HUMP) / KMF
Fr0,013959
1 HUMP AI(HUMP) / LAK
0,71739129
1 HUMP AI(HUMP) / LKR
රු0,01004553
1 HUMP AI(HUMP) / MDL
L0,00055704
1 HUMP AI(HUMP) / MGA
Ar0,1479819
1 HUMP AI(HUMP) / MOP
P0,000264
1 HUMP AI(HUMP) / MVR
0,0005049
1 HUMP AI(HUMP) / MWK
MK0,05729163
1 HUMP AI(HUMP) / MZN
MT0,0021087
1 HUMP AI(HUMP) / NPR
रु0,00468138
1 HUMP AI(HUMP) / PYG
0,234036
1 HUMP AI(HUMP) / RWF
Fr0,047883
1 HUMP AI(HUMP) / SBD
$0,00027159
1 HUMP AI(HUMP) / SCR
0,00046464
1 HUMP AI(HUMP) / SRD
$0,00127875
1 HUMP AI(HUMP) / SVC
$0,00028875
1 HUMP AI(HUMP) / SZL
L0,00056826
1 HUMP AI(HUMP) / TMT
m0,0001155
1 HUMP AI(HUMP) / TND
د.ت0,000096954
1 HUMP AI(HUMP) / TTD
$0,00022341
1 HUMP AI(HUMP) / UGX
Sh0,114972
1 HUMP AI(HUMP) / XAF
Fr0,018678
1 HUMP AI(HUMP) / XCD
$0,0000891
1 HUMP AI(HUMP) / XOF
Fr0,018678
1 HUMP AI(HUMP) / XPF
Fr0,003399
1 HUMP AI(HUMP) / BWP
P0,0004422
1 HUMP AI(HUMP) / BZD
$0,00006633
1 HUMP AI(HUMP) / CVE
$0,00313896
1 HUMP AI(HUMP) / DJF
Fr0,005841
1 HUMP AI(HUMP) / DOP
$0,00211761
1 HUMP AI(HUMP) / DZD
د.ج0,00428901
1 HUMP AI(HUMP) / FJD
$0,00007458
1 HUMP AI(HUMP) / GNF
Fr0,286935
1 HUMP AI(HUMP) / GTQ
Q0,00025278
1 HUMP AI(HUMP) / GYD
$0,00690789
1 HUMP AI(HUMP) / ISK
kr0,004125

HUMP AI Mənbəyi

HUMP AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi HUMP AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: HUMP AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü HUMP AI (HUMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HUMP qiyməti 0,000033 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HUMP / USD cari qiyməti nədir?
HUMP / USD cari qiyməti $ 0,000033 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HUMP AI üçün bazar dəyəri nədir?
HUMP üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HUMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HUMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
HUMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HUMP ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HUMP qiyməti (ATL) nədir?
HUMP ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
HUMP ticarət həcmi nədir?
HUMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,31K USD.
HUMP bu il daha da yüksələcək?
HUMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HUMP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:52 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

HUMP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0,000033 USD

HUMP Ticarəti Edin

HUMP/USDT
$0,000033
$0,000033$0,000033
+3,12%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.556,88
$109.556,88$109.556,88

+1,71%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,26
$3.843,26$3.843,26

+1,84%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03204
$0,03204$0,03204

+27,90%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,12
$186,12$186,12

+0,56%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,26
$3.843,26$3.843,26

+1,84%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.556,88
$109.556,88$109.556,88

+1,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,12
$186,12$186,12

+0,56%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4707
$2,4707$2,4707

+0,68%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18493
$0,18493$0,18493

+2,35%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002935
$0,0002935$0,0002935

+369,60%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020562
$0,0020562$0,0020562

+2.184,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020562
$0,0020562$0,0020562

+2.184,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0452
$0,0452$0,0452

+1.312,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033294
$0,0000000000000000000000033294$0,0000000000000000000000033294

+565,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32708
$0,32708$0,32708

+163,58%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%