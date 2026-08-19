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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Huma Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Huma Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Huma Finance (HUMA) texniki analizi

Bugünkü Huma Finance (HUMA) texniki analizi

Huma Finance analizi səhifəsi HUMA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Huma Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Huma Finance (HUMA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02066--+6,49%-6,48%-12,02%
Huma Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Huma Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Huma Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 3
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02067
0,02066
R2
0,02066
0,02066
R1
0,02066
0,02066
PP
0,02065
0,02065
S1
0,02065
0,02065
S2
0,02064
0,02065
S3
0,02064
0,02064

Huma Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,06M
$1,62 M
$1,56 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Huma Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHUMAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,02
2026-08-18-$0,01 M0,02
2026-08-17$0,00 M0,02
2026-08-16$0,00 M0,02
2026-08-15-$0,04 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Huma Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Huma Finance (HUMA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Huma Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HUMA/USDT
$0,02066
$0,02066$0,02066
-0,04%
2.85M (USDT)
HUMA/USDC
$0,02065
$0,02065$0,02065
0,00%
2.72M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HUMA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0,02066 USD

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