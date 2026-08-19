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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HOPR Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HOPR Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HOPR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HOPR Qiymət Məlumatları

HOPR nədir

HOPR Whitepaper

HOPR Rəsmi Veb-saytı

HOPR Tokenomikası

HOPR Qiymət Proqnozu

HOPR Qiymət Tarixçəsi

HOPR Alış Bələdçisi

HOPR / Fiat Valyuta Çevirən

HOPR Spot

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Bugünkü HOPR Token (HOPR) texniki analizi

Bugünkü HOPR Token (HOPR) texniki analizi

HOPR Token analizi səhifəsi HOPR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda HOPR Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

HOPR Token (HOPR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00996---16,24%-27,20%-53,40%
HOPR Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

HOPR Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHOPRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HOPR Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

HOPR USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli HOPR uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də HOPR USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də HOPR Token (HOPR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı HOPR Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HOPR/USDT
$0,00994
$0,00994$0,00994
-7,96%
5.21M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HOPR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOPR
HOPR
USD
USD

1 HOPR = 0,00996 USD

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