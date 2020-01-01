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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hoodrat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hoodrat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HOODRAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HOODRAT Qiymət Məlumatları

HOODRAT nədir

HOODRAT Tokenomikası

HOODRAT Qiymət Proqnozu

HOODRAT Qiymət Tarixçəsi

HOODRAT Alış Bələdçisi

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Bugünkü Hoodrat (HOODRAT) texniki analizi

Bugünkü Hoodrat (HOODRAT) texniki analizi

Hoodrat analizi səhifəsi HOODRAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Hoodrat analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Hoodrat (HOODRAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0021698--+92,00%-24,82%-45,76%
Hoodrat qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Hoodrat texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Hoodrat anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 10
Neytral 1
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002202
0,002193
R2
0,002193
0,002187
R1
0,002187
0,002184
PP
0,002178
0,002178
S1
0,002172
0,002172
S2
0,002163
0,002169
S3
0,002157
0,002163

Hoodrat bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hoodrat kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHOODRATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hoodrat haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Hoodrat (HOODRAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Hoodrat qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HOODRAT/USD1
$0,0021524
$0,0021524$0,0021524
+10,04%
24.17M (USDT)
HOODRAT/USDT
$0,0021698
$0,0021698$0,0021698
+11,73%
33.16M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HOODRAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0,0021698 USD

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