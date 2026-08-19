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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Defi App üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Defi App üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Defi App (HOME) texniki analizi

Bugünkü Defi App (HOME) texniki analizi

Defi App analizi səhifəsi HOME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Defi App analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Defi App (HOME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005904---38,52%-22,96%-73,30%
Defi App qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Defi App texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Defi App anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,005867
0,005865
R2
0,005865
0,005863
R1
0,005864
0,005863
PP
0,005862
0,005862
S1
0,005861
0,00586
S2
0,005859
0,00586
S3
0,005857
0,005859

Defi App bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,92M
$4,57 M
$3,65 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,51 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$2,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,27 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Defi App kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHOMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,43 M0,01
2026-08-18-$0,67 M0,01
2026-08-17$0,31 M0,01
2026-08-16-$0,87 M0,01
2026-08-15-$0,62 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Defi App haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Defi App (HOME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Defi App qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HOME/USDT
$0,005904
$0,005904$0,005904
-8,05%
13.04M (USDT)
HOME/USDC
$0,005915
$0,005915$0,005915
-7,53%
9.10M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HOME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0,005904 USD

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