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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Holoworld AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Holoworld AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Holoworld AI (HOLO) texniki analizi

Bugünkü Holoworld AI (HOLO) texniki analizi

Holoworld AI analizi səhifəsi HOLO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Holoworld AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Holoworld AI (HOLO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05515---36,39%-7,69%-31,12%
Holoworld AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Holoworld AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Holoworld AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 4
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05506
0,05503
R2
0,05503
0,055
R1
0,05499
0,05499
PP
0,05496
0,05496
S1
0,05492
0,05493
S2
0,05489
0,05492
S3
0,05485
0,05489

Holoworld AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,34M
$3,77 M
$4,12 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,37 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,14M
7 günlük aktiv alışlar
$2,57 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,71 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Holoworld AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHOLOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,06
2026-08-18-$0,11 M0,06
2026-08-17$0,15 M0,06
2026-08-16$0,37 M0,06
2026-08-15$0,04 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Holoworld AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Holoworld AI (HOLO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Holoworld AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HOLO/USDT
$0,05518
$0,05518$0,05518
-1,21%
1.90M (USDT)
HOLO/USDC
$0,05495
$0,05495$0,05495
-1,52%
1.00M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HOLO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0,05515 USD

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