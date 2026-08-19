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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Helium Network Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Helium Network Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Helium Network Token (HNT) texniki analizi

Bugünkü Helium Network Token (HNT) texniki analizi

Helium Network Token analizi səhifəsi HNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Helium Network Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Helium Network Token (HNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1694---7,34%-16,88%-79,15%
Helium Network Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Helium Network Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Helium Network Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 6
Neytral 15
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 0Neytral 10Alış 4
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 6Neytral 5Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1694
0,1693
R2
0,1693
0,1693
R1
0,1693
0,1693
PP
0,1692
0,1692
S1
0,1692
0,1692
S2
0,1691
0,1692
S3
0,1691
0,1691

Helium Network Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$1,60 M
$1,74 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,65 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,64 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Helium Network Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,17
2026-08-18$0,01 M0,17
2026-08-17-$0,01 M0,17
2026-08-16-$0,02 M0,17
2026-08-15$0,08 M0,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Helium Network Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Helium Network Token (HNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Helium Network Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HNT/USDT
$0,1693
$0,1693$0,1693
+0,83%
373.90K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 0,1694 USD

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