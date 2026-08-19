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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hamster Kombat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Hamster Kombat üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HMSTR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HMSTR Qiymət Məlumatları

HMSTR nədir

HMSTR Whitepaper

HMSTR Rəsmi Veb-saytı

HMSTR Tokenomikası

HMSTR Qiymət Proqnozu

HMSTR Qiymət Tarixçəsi

HMSTR Alış Bələdçisi

HMSTR / Fiat Valyuta Çevirən

HMSTR Spot

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Bugünkü Hamster Kombat (HMSTR) texniki analizi

Bugünkü Hamster Kombat (HMSTR) texniki analizi

Hamster Kombat analizi səhifəsi HMSTR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Hamster Kombat analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Hamster Kombat (HMSTR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0001735---8,35%-2,64%+14,37%
Hamster Kombat qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Hamster Kombat texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Hamster Kombat anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 17
Neytral 7
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 1Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 6Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0001732
0,0001732
R2
0,0001732
0,0001731
R1
0,0001731
0,0001731
PP
0,0001731
0,0001731
S1
0,000173
0,000173
S2
0,000173
0,000173
S3
0,0001729
0,000173

Hamster Kombat bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,01M
$3,11 M
$3,10 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hamster Kombat kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHMSTRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,04 M0,00
2026-08-16$0,10 M0,00
2026-08-15$0,05 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Hamster Kombat haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Hamster Kombat (HMSTR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Hamster Kombat qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HMSTR/USDT
$0,0001735
$0,0001735$0,0001735
-0,97%
358.81M (USDT)
HMSTR/USDC
$0,0001727
$0,0001727$0,0001727
-1,42%
318.25M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HMSTR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0,0001735 USD

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